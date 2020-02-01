Украинцу.

Помнишь свое детство? Тренировки по боксу в спортивном зале, где сначала тебя не приняли и даже высмеивали, что ты такой несуразный, наивный, малой еще, но готовый драться с каждым, независимо от его опыта и возраста. Тренер видел, что ты каждый раз тянешь руку, но оставлял тебя у стенки. Малой еще. Но такой дерзкий.

А помнишь, как эта мальчишеская орава встала на твою защиту, когда стенка на стенку, с тобой во главе? Ты тогда понял, что у тебя есть настоящие друзья.

Помнишь девочку, которая не ответила взаимностью? Она выбрала мажора с параллельного потока, которого ты видел потом с другой. И с третьей. Но ту девочку ты больше не принял в свою жизнь, ибо гордый.

Помнишь первые заработанные деньги? Ты купил матери дорогой букет темно-красных роз, такие, как она любит. Хватило еще на то, чтобы выставиться друзьям, купить пару новых боксерских перчаток - и все. Зато цветы мать помнит всю жизнь, друзья стали братьями, а перчатки отслужили хорошую службу.

Помнишь, как начиналась война? Ты примчался домой взволнованный, отец тогда молча отложил книгу в сторону и без слов все понял. Ты собрался и уехал, а мать поседела за ночь. А помнишь, как ты врал им в трубку, что на ноль так и не попал? Когда товарища на глазах разорвало снарядом? А ты кричал, что на учениях? Вряд ли они верили тебе. Как и та, которой признался в любви. Не верили, но хотели...

Ты все помнишь. И трупы на поле боя, и горящую технику, и предательство в тылу, и ненависть. И то, как все начиналось - и то, как все пытаются закончить. И иногда хочется кричать от бессилия, что не все от тебя одного зависит. Что не можешь вернуть чью-то жизнь, и не можешь выиграть эту войну, хотя столько боев уже выиграно...

Знаешь, выход есть всегда. Можно бросить и забыть - но не забудешь ведь. А можно иначе. Как привык.

Вдохнул.

Выдохнул.

Бей.

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