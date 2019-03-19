"Ты клоун?" В Николаеве полиция подралась с "евробляхерами": появилось видео

Во вторник, 19 марта, в Николаеве вспыхнул масштабный конфликт между патрульными полицейскими и владельцами автомобилей на еврономерах из-за мусорных баков.

Дело дошло до драки, передает местное издание "Новости N". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Причиной стало то, что кто-то передвинул баки, стоявшие на остановке общественного транспорта, что вызвало возмущение у администрации Заводского района города.

Патрульные, которые прибыли по вызову, заподозрили работников магазина "Автозапчасти", который находится рядом.

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Последние свою причастность опровергли, в результате чего между собеседниками разгорелась перепалка. "Ты клоун?" – спросил полицейский. "Клоун это ты, по форме", – резко ответил евробляхер.

При этом, обе стороны конфликта вызвали подмогу – на место прибыли еще 4 наряда полиции и активисты организации "АвтоЕвроСила".

Стычка закончилась дракой. Как рассказал один из активистов, его ударили в лицо и "упаковали" в патрульный автомобиль. Отмечается, что баки так и остались лежать посреди дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владельцы "евроблях" возле автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей устроили массовую драку.

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