"Ты, бл*ть, особенный?" В Запорожье маршрутчик унизил АТОшника и поплатился

В Запорожье водитель маршрутки №75 унизил АТОшника, назвав его "халявщиком" и отказав в льготном проезде.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube. На кадрах слышно, как водитель в ходе диалога заявил о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города с**ных освободить".

В свою очередь АТОшник отвечал спокойно и согласился выйти из транспорта на первой же остановке.

По информации местных СМИ, начальство водителя уже узнало об инциденте и намерено его уволить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне маршрутчик осквернил память о воине ВСУ.