Тяжелых больных COVID-19 стало больше в Киеве, реанимация перегружена, – врач

Большая часть больных коронавирусом, обращающихся за помощью в Киевскую клиническую больницу №4, нуждаются в кислороде.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала директор (главврач) медучреждения Татьяна Мостепан. "Сейчас больные гораздо тяжелее, чем раньше. Их совершенно невозможно сравнить с теми больными, которые были еще в июле. С начала августа к нам госпитализированы 80% больных уже с дыхательной недостаточностью", – сообщила она.

Как объяснила врач, для больных COVID-19 предусмотрены специальные "кислородные" койки, к которым подведен кислород. Если состояние больного позволяет, он получает кислородную помощь через дыхание в маске. Если ситуация более сложная, пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для неинвазионной вентиляции легких. Если и это не дает эффекта, больному делают интубацию и принудительную вентиляцию легких.

Мостепан добавила, что в реанимационном отделении больницы находится около 20 пациентов, это отделение работает в нестандартном режиме, кислородные койки практически все заняты.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного роста госпитализаций по COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.