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1 июня • обновлено в 18:18
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Турция откроет границы для украинских туристов: названа дата

1.5т
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С 1 июля Украина и Турция возобновят туристические поездки.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы МИД. О таком решении стало известно после разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран – Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.

Так, они согласовали возобновление туристических путешествий и обсудили ключевые мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемической ситуации.

1 июня Турция откроет границы для украинских туристов

1 июня Турция откроет границы для украинских туристов

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция создаст все условия для безопасного отдыха украинцев на их курортах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания начнет принимать иностранных туристов в конце июля.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
туризм карантин
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