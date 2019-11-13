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13 ноября • обновлено в 22:49
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"Цинично используют": Баканов признался, что является прихожанином РПЦ в Украине

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Глава СБУ Иван Баканов признался, что является прихожанином РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП).

Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "Главкому", отметив, что верит в бога.

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – заявил Баканов.

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"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к богу, а не к патриархату", – добавил он.

Предстоятель РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) митрополит Онуфрий и глава СБУ Иван Баканов

Предстоятель РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) митрополит Онуфрий и глава СБУ Иван Баканов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" раскрыли правду о конфликте главы СБУ Ивана Баканова со своим бывшим заместителем Владиславом Бухаревым.

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Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Теги
УПЦ МП Служба безопасности Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
белая овца в стаде черных?) а ну марш в синагогу
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
От про сінагогу вірю.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Разница в том, что некоторые священники давно опозорили свою церковь. Дорогие машины, элитные дома, дачи, яхты, дорогие часы и элитный алкоголь. Иисус в шоке от них. Я не хочу ходить в такую церковь. Особенно, если они благославляли убийство украинцев.
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