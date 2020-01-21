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21 января • обновлено в 11:35
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Ціна позиції "просто перестать стрелять"

2.9т
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За Зеленського кількість бойових втрат українських воїнів за січень, у порівнянні з тим самим періодом за 2019 рік, зросла майже удвічі.

Січень 2019 року - шість загиблих воїнів від обстрілів, інші втрати були небойові( хвороби, суїциди, необережне поводження зі зброєю).

Січень 2020 року і місяць ще не закінчився - десять загиблих від обстрілів та підривів на ворожих мінах.

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Це страшна статистика наочно показує ціну капітуляції і позиції "просто перестать стрелять".

В обох січнях оголошували перемир'я та припинення вогню, але у 2019 році ЗСУ проводили більш активні дії та жорстко відповідали на обстріли ворога, придушуючи його вогневу активність. Тоді, російським найманцям треба було ризикувати щоб заробити копійчину.

Зараз ситуація помінялась і українське керівництво прийняло рішення іти на зближення з агресором та його умиротворення.

Кількість загиблих та поранених внаслідок бойових зіткнень зросла.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Это цена попыток таких как Гй продолжать боевые действия.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Афанасьев Алексей, пнх, афоня.
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