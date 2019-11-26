"Шо, нема грошей?" Цимбалюк ярко потроллил Захарову из-за русского языка

Спикер МИД России Мария Захарова нарвалась на жесткий троллинг от украинского журналиста Романа Цимбалюка из-за русского языка. Поводом послужили ее возмущения по поводу того, что западная пресса отказывается бесплатно публиковать пропагандистские материалы о стране-агрессоре.

Едкие комментарии Захаровой на брифинге Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как может быть так, что Россия повторяется десятки, сотни раз на полосах газеты, а когда Россия устами своих официальных лиц, высокопоставленных дипломатов пытается прийти и рассказать, ответить на те вопросы, которые, как мы понимаем, американское общество очень волнуют, тут же места не находится. При этом очень интересно, что тут же возникает предложение разместить материал, может быть, на коммерческой основе в американской прессе. Это же просто какой-то абсурд!" – взорвалась негодованием официальный представитель МИД РФ.

Захарова и Цимбалюк

Цимбалюк, в свою очередь, ответил на ее гнев шутками, в которых фигурируют ключевые мифы российской пропаганды.

"Никто не знает ,что нас ждет в будущем. Возможно, мечты российских представителей когда-нибудь воплотятся в жизнь, и стенограмма брифинга из МИД РФ будет напечатана на главной страничке New York Times. Ну, естественно, на русском, чтобы никто не подумал, что русскоязычных обижают", – подколол он Захарову.

Кроме того, его очень удивило, что Россия, судя по всему, начала экономить деньги на собственную "рекламу" за рубежом.

"Вот это здорово! Это что получается, что в России начали экономить на пропаганде? Шо, грошей немає? Вообще-то баррель нефти – около $60. То есть, на такие важные вещи, как публикация в New York Times должно хватать. Или хотят на шару, безвозмездно, на первой полосе на русском языке?" – продолжил он троллить скандальную спикера МИД России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк публично пристыдил спикера МИД России Марию Захарову за попытку оправдать разграбление кораблей ВМС ВСУ. Он затроллил ее за едкую фразу о пропаже санузлов с военных судов.

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