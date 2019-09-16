"Россия войдет в тебя!" Цимбалюк ярко осадил Пушилина из-за "ДНР"

Украинский журналист Роман Цимбалюк мощно разгромил идею главаря "ДНР" Дениса Пушилина о вхождении Донбасса в Россию на правах федеративного округа.

В своем видеоблоге на YouTube он записал видеообращение к террористу и предупредил его о бесславном конце прислужничества оккупантам после восстановления контроля Украины над захваченными территориями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Денис, ты знаешь, что в Минских соглашениях записано о выборах на Донбассе. И если эти выборы пройдут по украинскому законодательству, с присутствием украинских партий, то ты останешься без работы. Ты сам прекрасно знаешь, что люди, проживающие на оккупированной части Донбасса, тебя просто ненавидят! И ты можешь размышлять о том, как ты войдешь в состав России или Россия войдет в тебя, исключительно опираясь на российские оккупационные штыки", – осадил Пушилина журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский депутат, член комитета нелегитимной Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что идея Пушилина о вхождении террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной".

Ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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