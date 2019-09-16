Главная Новости
16 сентября • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Россия войдет в тебя!" Цимбалюк ярко осадил Пушилина из-за "ДНР"

1.9т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк мощно разгромил идею главаря "ДНР" Дениса Пушилина о вхождении Донбасса в Россию на правах федеративного округа.

В своем видеоблоге на YouTube он записал видеообращение к террористу и предупредил его о бесславном конце прислужничества оккупантам после восстановления контроля Украины над захваченными территориями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Денис, ты знаешь, что в Минских соглашениях записано о выборах на Донбассе. И если эти выборы пройдут по украинскому законодательству, с присутствием украинских партий, то ты останешься без работы. Ты сам прекрасно знаешь, что люди, проживающие на оккупированной части Донбасса, тебя просто ненавидят! И ты можешь размышлять о том, как ты войдешь в состав России или Россия войдет в тебя, исключительно опираясь на российские оккупационные штыки", – осадил Пушилина журналист.

Новости
"В ближайшее время": Пушилин заявил о прямом пути "ДНР" в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, российский депутат, член комитета нелегитимной Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что идея Пушилина о вхождении террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной".

Ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Роман Цимбалюк Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel