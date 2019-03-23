Цимбалюк разгромил Медведчука и Бойко за визит к "дорогим друзьям" в Москву

Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

Журналист вспомнил в Facebook слова Медведчука о обмене пленными между Украиной и Россией, который заявил, что переговоры блокирует Владимир Путин из-за того, что не хочет участвовать в избирательной кампании действующего украинского президента.

"Медведчук публично говорит, что решение вопроса войны и мира находится в Кремле. Мало того, он говорит, что не только знает, где ключ от мира, он знает где дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. 5 лет войны. Последний обмен был в декабре 2017 года! Это что же получается: Медведчук просто плохо работает, не может договориться со своим кумом даже по этому гуманитарному вопросу", — написал журналист.

"Теперь дуэт Медведчук-Бойко поехал в Москву "за газ договариваться". Причём поехал к Медведеву, который эти вопросы не решает. Кто-то может серьёзно относиться к таким "планам-аэропланам", если адепты "мира" и "экономического возрождения отношений с РФ" на деле не могут ничего решить со своими "дорогими российскими друзьями", — задался вопросом Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко отреагировали на визит Бойко и Медведчука в Россию, пообещав им "лестную" встречу.

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