"В коляске оружие?" Цимбалюк рассказал об угаре пропаганды в России

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве, рассказал, как россияне под воздействием пропаганды заподозрили его в перевозке оружия в детской коляске.

Забавной историей он поделился на своей странице в Facebook. Журналист подчеркнул, что в целом он уже привык к настороженному отношению к нему граждан страны-агрессора.

"На недоброжелательные взгляды в Москве я давно не обращаю внимания – издержки профессии. Мои соседи по дому очевидно знают, кто я. Мы всегда здороваемся. Однако, когда соседка по лестничной клетке, глядя на детскую коляску "Макларен" в фирменном красном чехле, на полном серьезе спросила, не оружие ли там, я понял, что сила российской пропаганды – безгранична, ибо в сознании обычного человека украинец – если не враг, то точно подозрительная личность. Подозрительная личность с детской коляской", – иронизирует Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что грехи, в которых современные россияне пытаются обвинить Украину, на самом деле присущи им самим и плотно укоренились в их сознании. Он считает, что в их головах "живет Гитлер".

Также журналист уверен, что россияне должны забыть о тезисе про "братские народы" после того, как оккупировали часть территории Украины. Он заверил оккупантов в том, что ничто уже не сможет изменить тональность украинско-российского диалога.

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