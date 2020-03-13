Украинцы стали массово отказываться от поездок в Египет из-за коронавируса, хотя эта страна не закрыта, и из-за теплого климата в ней якобы нет предпосылок для распространения инфекции.

Об этом OBOZREVATEL рассказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

"На сегодняшний день в связи со шквалом негативной информации про коронавирус возросло количество отказов от поездок, в том числе и в те страны, где нет никакой угрозы по вирусу. В частности, в Египет", – поделился он.

Египет снизил цены на путевки Facebook "Египет"

Поскольку некоторые украинцы уже оплатили туры, остро встал вопрос о возврате денег.

"Если говорить о возвратах – все решается в рамках законодательства, в рамках Закона Украины о туризме. Туроператор готов вернуть туристам деньги, кроме тех, которые он потратил на организацию поездки. То есть если оплачены отель и авиабилет, эти деньги можно вернуть, если их вернет гостиница в той или иной стране и авиаперевозчик. Все это прописано в нормах договора, который обязан был заключить турист с туроператором. Второе – это нормы Украины о туризме. И если турист отказывается от поездки в страну, где нет угрозы заболевания коронавирусом, из-за массового психоза, он должен понимать, что понесет определенные потери", – отметил Голубаха.

Цены на путевки упали

Цены на туры в Египет и Турцию, по словам Голубахи, упали и существенно.

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"Турция и Египет – страны, которые сильно зависят от туризма, это – один из серьезных источников поступлений в бюджет. И они развивают туризм. Поэтому они делают все возможное для того, чтобы в рамках происходящей паники как-то защищать свои отрасли. С другой стороны, отраслевые ассоциации, например, в Турции, обращаются к своему правительству по поводу налоговых послаблений и льготному кредитованию отелей, которые будут простаивать. Вместе с тем они надеются, что паника и ситуация с коронавирусом будет взята под контроль. И будет понятно, когда откроется сезон и возобновятся авиаперелеты", – пояснил Голубаха.

Открытие сезона, по его словам, никто не переносит: "В Турции сезон начнется, как только потеплеет, это не зависит от людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта на совместной пресс-конференции руководители Министерства культуры и туризма, Министерства здравоохранения и Министерства торговли Турции заявили, что сезон все же перенесут. Начало запланировано на 16 апреля.

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