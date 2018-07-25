"Трус и в*та!" Украинская писательница обрушилась на Усика

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик во время чемпионского боя в России показал себя опытным спортсменом, но трусливым и непатриотичным человеком.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV украинская писательница Лариса Ницой.

"Для меня Усик - обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но этого не сделал. Это ведь не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг, но он такой смелости не имеет", - подчеркнула писательница.

По мнению Ницой, для Усика выйти на бой в Москве с украинским флагом – еще не признак патриотизма.

"Украинский флаг - обычный атрибут любых соревнований, все спортсмены выходят с украинскими флагами. А вот сказать бандеровский лозунг, лозунг Майдана, лозунг всех независимых свободных украинцев в логове врага - для этого нужна смелость", - заявила она.

Также Ницой отметила, что боксер, став чемпионом, мог заявить – "свободу украинским политическим узникам в России".

"Он этого не сделал, поскольку для этого нужна смелость. Одно дело - драться кулаками, быть профи в боях, другое дело - быть смелым мужчиной. Усик для меня трус, но не просто трус, а "в*та". Когда его спрашиваешь про Крым, он говорит "Крым - это Крым", спрашиваешь в какую церковь ходишь, а он является прихожанином Московской церкви, у него в голове "русский мир"... В*тный трус", - считает она.

"Вас не беспокоит, что украинцы незаконно удерживаются в тюрьмах Кремля? Пусть скажет это как гражданин... А рассказывать "я не политик" - это абсолютно гнилая ситуация", - добавила писательница.

Ницой также раскритиковала инициативу правительства дать Усику звание Героя Украины: "Боже упаси! Герой Украины – человек, который чем-то жертвует ради Украины, ради национальных интересов, готовый отдать свою жизнь, свою карьеру. Готов ли Усик это сделать? Нет конечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за предложения премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить Александру Усику звание Героя Украины.