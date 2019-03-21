Трупы выносит на берег: в Крыму запаниковали из-за нового ЧП

В Крыму забили тревогу из-за массовой гибели дельфинов вблизи Евпатории. За два дня здесь нашли 16 погибших китообразных.

"15 и 17 марта сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" провели обследование участка побережья недалеко от Евпатории (всего 10 км береговой линии) после поступления информации о массовой гибели дельфино", — сообщили в группе Serene Sea на Facebook.

Так за два дня были найдены мертвыми 14 азовок и 2 афалины. Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной друг другу стадии разложения и в непосредственной близости.

"Первую группу составили 2 азовки и 2 афалины. На телах обоих азовок были обнаружены следы запутывания в жаберных сетях; у одной афалины на хвостовом стебле остались фрагменты самих сетей, у второй афалины был отрезан хвостовой плавник. Их выбросило раньше, чем животных из второй группы, судя по интенсивным процессам разложения", — говорится в сообщении.

Вторую группу составили 12 азовок.

"На телах у каждой морской свиньи мы обнаружили четкие и глубокие следы, оставленные жаберными сетями из монофиламентной нити толщиной 0,5 мм, у двух особей были также отрезаны лопасти хвостового плавника. Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга", — отметили в группе.

Наряду с китообразными, на берег вымыло огромное количество фрагментов сетей и лесок, а также останки одной особи черноморского осетра.

Мы планируем в ближайшее время полностью обследовать оставшуюся часть побережья, после чего начнем осматривать другие районы.

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

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