"Ему п*зда": в Днепре за тройное ДТП задержали майора полиции

Полиция Днепропетровской области задержала водителя Toyota, который в субботу, 17 августа, устроил масштабное тройное ДТП в Днепре и сбежал с места аварии.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Запорожского областного совета, адвокат Ярослав Гришин, им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн.

facebook Ярослава Гришина

"Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через "реформированный суд". Последнее время майор Филькинштейн выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке, собирая дань с бизнеса, и якобы передавая наверх. Сейчас дело пытаются замять, что, является недопустимым", – написал Гришин.

В комментарии под постом, избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Владислав Бородин написал, что дело оформили по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, – Ред.).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 200 грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Скрин

Официального сообщения от ГУ НП в Днепропетровской области пока не было, и будет ли квалификация за побег с места ДТП – неизвестно.

Как известно, Филькинштейн раньше возглавлял несколько отделов полиции. В частности, Кирилловский подотдел полиции на Запорожье. До того - Каменско-Днепровский и Энергодарский отделы полиции. Еще раньше работал начальником отдела в управлении защиты экономики в Днепропетровской областной полиции.

В декларации подозреваемого указано, что "Тойота RAW 4", на которой Филькинштейн совершил ДТП, - 2006 года выпуска, записана на жену Елену Матвиенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Левом берегу Днепра 16-го августа автомобиль Dacia сбил пенсионерку.

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