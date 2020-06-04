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4 июня • обновлено в 05:42
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Трогательное фото из зоны ООС впечатлило украинцев

1.4т
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Сеть тронуло символическое фото, сделанное на позиции 30 бригады ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. На нем изображен металлический ящик из-под патронов, в котором защитники вырастили яркие цветы.

Фотографией поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, напомнив, что воины также мечтают вернуться к привычной мирной жизни, где есть место красоте и домашнему уюту.

"Прекрасное на войне. Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прямо на передовой выращивают цветы в цинке. Говорят, ждут настоящее лето, а пока его нет – радуются хотя бы такой красоте", – написали волонтеры.

"Зона ответственности этой бригады регулярно попадает в сводки Операции объединенных сил. Но это не мешает армейцам замечать чудесное даже среди враждебных обстрелов и грязи войны. Замечайте и вы настоящих и настоящее", – призвали они.

Цветы, выращенные воинами ВСУ в ящике из-под патронов

Цветы, выращенные воинами ВСУ в ящике из-под патронов

Facebook "Повернись живим"

Пост о фронтовом палисаднике Героев сразу же собрал под собой 3 200 лайков, свыше 130 распространений и более сотни благодарных комментариев.

"Спасибо за мирное небо и спокойную ночь! Пусть вас хранит Господь, и все, все вы вернетесь домой живыми!", "Любители красоты всегда пытаются ее создать вокруг себя (даже на передовой) – это так мило. Пусть Господь хранит!!!", "Живая душа у вас, красивая! Так стремится к красоте, в ней есть сила! Спасибо, родные, пусть вас Господь хранит, пусть веру укрепит и славную победу приближает!", "Русский мир"не убьет в нас чувство красоты природы вокруг", "Настоящие хозяева", – пишут в них украинцы.

Цветы в цинке: украинцев впечатлило трогательное фото из зоны ООС

Цветы в цинке: украинцев впечатлило трогательное фото из зоны ООС

Цветы в цинке: украинцев впечатлило трогательное фото из зоны ООС

Цветы в цинке: украинцев впечатлило трогательное фото из зоны ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) также показал знаковое фото с Донбасса. На нем с высоты птичьего полета снят дом, окрашенный в цвета флага Украины – голубая крыша и желтые стены.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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