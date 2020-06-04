Цветы в цинке: украинцев впечатлило трогательное фото из зоны ООС

Сеть тронуло символическое фото, сделанное на позиции 30 бригады ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. На нем изображен металлический ящик из-под патронов, в котором защитники вырастили яркие цветы.

Фотографией поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, напомнив, что воины также мечтают вернуться к привычной мирной жизни, где есть место красоте и домашнему уюту.

"Прекрасное на войне. Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прямо на передовой выращивают цветы в цинке. Говорят, ждут настоящее лето, а пока его нет – радуются хотя бы такой красоте", – написали волонтеры.

"Зона ответственности этой бригады регулярно попадает в сводки Операции объединенных сил. Но это не мешает армейцам замечать чудесное даже среди враждебных обстрелов и грязи войны. Замечайте и вы настоящих и настоящее", – призвали они.

Цветы, выращенные воинами ВСУ в ящике из-под патронов Facebook "Повернись живим"

Пост о фронтовом палисаднике Героев сразу же собрал под собой 3 200 лайков, свыше 130 распространений и более сотни благодарных комментариев.

"Спасибо за мирное небо и спокойную ночь! Пусть вас хранит Господь, и все, все вы вернетесь домой живыми!", "Любители красоты всегда пытаются ее создать вокруг себя (даже на передовой) – это так мило. Пусть Господь хранит!!!", "Живая душа у вас, красивая! Так стремится к красоте, в ней есть сила! Спасибо, родные, пусть вас Господь хранит, пусть веру укрепит и славную победу приближает!", "Русский мир"не убьет в нас чувство красоты природы вокруг", "Настоящие хозяева", – пишут в них украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) также показал знаковое фото с Донбасса. На нем с высоты птичьего полета снят дом, окрашенный в цвета флага Украины – голубая крыша и желтые стены.

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