Три области Украины станут пустыней? Синоптик уточнил апокалиптический прогноз

Из-за изменений климата на юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.

Так, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – рассказал Кибальчич.

Полупустыня bigenc.ru

Синоптик отметил, что в Харькове среднегодовая температура поднялась на два градуса выше нормы. При этом такая же тенденция существует и в других регионах.

"У нас в Харькове сейчас среднегодовая температура такая, как в середине 20 века была характерна для Херсона или Ужгорода. Естественно на юге еще жарче", – объяснил Кибальчич.

Он добавил, что в Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно. При этом экваториальная часть, тропические регионы не так подвержены изменению климата, там все происходит медленно. А у нас, в более северных широтах, это более заметно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.

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