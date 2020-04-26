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26 апреля • обновлено в 13:06
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Три области Украины станут пустыней? Синоптик уточнил апокалиптический прогноз

12.7т
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Из-за изменений климата на юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.

Так, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – рассказал Кибальчич.

Полупустыня

Полупустыня

bigenc.ru

Синоптик отметил, что в Харькове среднегодовая температура поднялась на два градуса выше нормы. При этом такая же тенденция существует и в других регионах.

"У нас в Харькове сейчас среднегодовая температура такая, как в середине 20 века была характерна для Херсона или Ужгорода. Естественно на юге еще жарче", – объяснил Кибальчич.

Он добавил, что в Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно. При этом экваториальная часть, тропические регионы не так подвержены изменению климата, там все происходит медленно. А у нас, в более северных широтах, это более заметно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
бачурины, стефановы селезневы и прочие не задавали себе вопрос, что будет с южным поясом эрэсэфэсэр. Ведь там климат резко континентальный был и до этого, а становится еще жестче. Или для лахтинских изменение климата только в Украине происходит, а как только граница расии - так сразу Эдем начинается?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
К этому всё и шло. Дос ка ка лись ка лы...)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бог не тимошка, видит немножко
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