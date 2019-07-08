Требовал бизнес-класс: скандальный экс-нардеп попал в конфуз на отдыхе. Фото

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко, который фигурирует в громком деле о хищениях на "Энергоатоме", застрял в аэропорту Анталии (Турция).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, опубликовав подтверждающие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным журналиста, Мартыненко, который не мог вылететь своим рейсом из страны, требовал к себе особого отношения.

"Вчера ночью экс-депутат Николай Мартыненко пытался вылететь из Анталии, но рейс все откладывали и не соглашались отправить уважаемого человека домой бизнес-классом хотя бы через Стамбул", – написал Ткач.

Николай Мартыненко Telegram-канал Tkach

Николай Мартыненко Telegram-канал Tkach

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском суде Киева показали документы, свидетельствующие о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты с "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

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