ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Требовал бизнес-класс: скандальный экс-нардеп попал в конфуз на отдыхе. Фото

3.8тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко, который фигурирует в громком деле о хищениях на "Энергоатоме", застрял в аэропорту Анталии (Турция).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, опубликовав подтверждающие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным журналиста, Мартыненко, который не мог вылететь своим рейсом из страны, требовал к себе особого отношения.

"Вчера ночью экс-депутат Николай Мартыненко пытался вылететь из Анталии, но рейс все откладывали и не соглашались отправить уважаемого человека домой бизнес-классом хотя бы через Стамбул", – написал Ткач.

Новости
Под прицелом Европы: в каких делах фигурирует Мартыненко
Николай Мартыненко

Николай Мартыненко

Telegram-канал Tkach

Николай Мартыненко

Николай Мартыненко

Telegram-канал Tkach

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском суде Киева показали документы, свидетельствующие о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты с "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Дело Мартыненко" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Мартыненко
Персона
Николай Мартыненко
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
5
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel