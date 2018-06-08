Певно бачили якусь дику історію, коли АТОвця з Кропивницького Віталія Драгана, який приїхав у Київський інститут раку, послали зі словами:

"Нікакіх тєбє льгот, потому что ти братскій народ убівал…".

Така діч, що спочатку не повірив у реальність історії. А це слова кандидатки меднаук з Макіївки Ганни Губарєва (совпадєніє), яка проводила огляд Драгана. Має нібито хорошу репутацію, рідкісний спеціаліст. Ну ок. Немає грошей, робочих програм лікування - ок, прямо скажи, зрозуміють, бо переважно так всюди і є.

Новости Це серйозна втрата для всієї країни

Але додавати до цього таку єресь в очі онкохворому військовому - треба мати повністю відбиті мізки, нульовий рівень етики. Пофіг на кваліфікацію лікаря чи ранг людини, яка це каже. Навпаки, високий соціальний статус катить як обтяжуюча обставина. Бо ж інтелект зобов'язує. І от Супрун рапортує, що в інституті провели розслідування та звільнили Губарєву з посади. Цілком заслужено.