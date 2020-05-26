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26 мая • обновлено в 17:59
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Трагедия с беременной на Одесщине обросла страшными подробностями

1.6т
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Укол, который беременная женщина в Одесской области сделала себе, чтобы вызвать аборт, не мог привести к разрыву селезенки.

Об этом OBOZREVATEL рассказали односельчане погибшей, ссылаясь на слова врача. По его словам, разрыв селезенки мог вызвать удар тупым предметом.

Умерла от разрыва селезенки: трагедия с беременной на Одесщине обросла страшными подробностями

"В больницу она попала из-за кровотечения. Сделала какой-то укол, который вызывает выкидыш. Говорят, что этот укол вводится внутривенно, значит ей кто-то помогал это сделать. И где она его купила, и кто ей посоветовал такое, не знаю. Но в роддоме врач сказал, что у нее еще и разрыв селезенки. Укол такое не вызовет, это был удар тупым предметом", – отметила жительница Баштановки.

Она предполагает, что мать могла предъявить претензии отцу и тот мог ее ударить.

"Наверное, надо искать, от кого она забеременела, и кто ее мог так ударить. Может, она отцу ребенка предъявила претензии, и он ее ударил? Но с каким-то мужчиной я ее в селе не видела", – подчеркнула местная жительница.

Полиция ведет расследование по статье 115 (умышленное убийство) УК. Правоохранители ждут результатов экспертизы.

"Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, которые должны дать ответ на вопрос, от чего умерла женщина. Когда результаты будут, тогда будет понимание ситуации", – сказала OBOZREVATEL пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиенко.

Напомним, что в селе Баштановка Одесской области 35-летняя женщина умерла после неудачной попытки аборта в домашних условиях: она уколола себе лекарство для животных.

В больницу женщина попала с большой кровопотерей. Кроме этого, у женщины оказался разрыв селезенки. Полиция выясняет, что стало причиной гибели матери троих детей. Подробности трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины умерла роженица
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