Інтернет на соціальні мережі в умовах карантину стали для українців одним з основних джерел отримання інформації про коронавірус.

В умовах стресу та паніки ми не завжди усвідомлюємо, що можемо читати та поширювати фейкові публікації про цю хворобу. Як не загубитися у нескінченному вирі новин про COVID-19 та самому не стати дезінформатором?

Фейк як інструмент маніпуляції

Фейк (від англ. "fake" - підробка фальшивка, брехня, неправда) -це фальсифікація, тобто підробка, яку видають за справжню річ, переслідуючи певну конкретну мету.

Розповсюдження фейків про коронавірус можна визначити як подачу фактів про COVID-19у спотвореному вигляді або поширення свідомо неправдивої інформації. Метою таких фейків може бути не лише дезінформація, залякування людей, сіяння паніки, а й навіть дестабілізація ситуації в Україні, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність.

Фейки, які активно "гуляють" у соцмережах, стосуються, як правило, порад щодо лікування та профілактики захворювання, відповідальності за порушення неіснуючих заборон під час карантину, попередження про певні дії влади, які можуть зашкодити людям тощо.

Топ-4 міфів про COVID-19:

Міф №1: в Україні введено режим надзвичайного стану.

Реальність: наразі у Україні, щоб запобігти поширенню коронавірусу, введено надзвичайну ситуацію, яка є "легшим" режимом щодо заборон і обмежень, ніж надзвичайний стан. Тут дійсно легко загубитися, адже навіть деякі ЗМІ плутають ці поняття і використовують, як синоніми.

Режим надзвичайної ситуації:

вводиться тимчасово за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;

поширюється на всю державу або окремі її території;

підстава - виникнення надзвичайної ситуації з тяжкими наслідками;

мета: недопущення розповсюдження надзвичайної ситуації та ліквідація її наслідків.

Режим надзвичайного стану:

вводиться тимчасово (в Україні – до 30 діб, в окремих її місцевостях до 60 діб, може бути продовжений не більш, як на 30 діб) Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України;

підстава - виникнення особливо тяжкої пандемії цієї інфекції на загальнодержавному рівні, що створює загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;

мета: усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжкої надзвичайної ситуації ;

можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод (крім визначених ст. 64 Конституції України) із зазначенням строку дії цих обмежень.

Міф № 2: карантин продовжать до літа.

Реальність: Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив 25 березня 2020 року.

Міф №3: в умовах карантину штрафуватимуть батьків за вихід дітей на вулицю.

Реальність: обмеження та відповідальність за порушення умов карантину передбачена чинним законодавством. Постанова КМУ № 211 (зі змінами) визначає обмеження, серед яких немає прямої заборони дітям перебувати на вулицях. Поряд з тим, встановлення будь-яких додаткових обмежень обов'язково має доводитися людям. До прикладу: у Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками, розташованими у парках та скверах та на прибудинкових територіях, до покращення епідситуації. У зв’язку з чим, на дитячих і спортивних майданчиках розміщується інформація про заборону.

Міф№4: ліки від коронавірусу знайшли.

Реальність: за даними Міністерства охорони здоров’я не існує жодного спеціального лікування від COVID-19. Пацієнтам в ізоляції надається індивідуальне симптоматичне лікування.

Важливо! З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції.

Наразі медичний працівник, який виявив особу з симптомами, відповідними до COVID-19, має діяти за таким алгоритмом:

зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;

у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;

якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які має бути відправлено в лабораторію.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

Лабораторні тестування проводяться у разі, якщо симптоми пацієнта відповідають коронавірусній хворобі, або для пацієнтів з підозрою на пневмонію. Первинний тест на коронавірус має бути підтверджено другим тестом ПЛР.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг. До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість). Ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Не довіряйте інформації з неперевірених джерел та не поширюйте її. Якщо джерело не вказане, необхідно зайти на сайти офіційних установ, які можуть відповідати за поширення інформації, що може стосуватися їх діяльності.

Відповіді на питання щодо поширення коронавірусної інфекції можна отримати на офіційних веб-сайтах ВООЗ: https://www.who.int/ru/, Міністерства охорони здоровя України https://moz.gov.ua/ та за телефонами гарячої лінії COVID-19: Урядова гаряча лінія – 15-45; Міністерство закордонних справ: 044 238 16 57; Міністерство охорони здоровя України: 0 800 505 201; Центр громадського здоров’я МОЗ: 0 800 505 840.

https://moz.gov.ua/article/health/jakscho-u-vas-e-pitannja-pro-poshirennja-koronavirusnoi-hvorobi-zvernitsja-za-telefonami

Роз’яснення щодо фейків у зв’язку з введенням карантинних обмежень, нададуть за телефоном сервісної служби кіберполіції – 0 800 50 51 70 (з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00).

Про спростування міфів щодо коронавірусу можна дізнатися у рубриці "Стоп фейк" на ФБ-сторінці Служби безпеки України: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?epa=SEARCH_BOX.

Зверніть увагу на заголовки та на виклад самої інформації. Якщо новина викладена надто емоційно та драматично, містить сенсаційний заголовок, це повинно викликати сумнів у її правдивості.

Детально вивчіть сторінку у соцмережі, де розмішена публікація. Там має бути інформація про історію новини (звідки зроблено репост). Часто фейки розповсюджуються через боти (програми, які створюють та керують фальшивими обліковими записами користувачів соцмереж).

Поширюєш фейки про коронавірус – відповідай

Адміністративна відповідальність.

Статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Отримати протокол про адмінправопорушення можна не лише за створення фейкової новини та подальшого її розповсюдження, а за поширення неправдивої інформації через незнання реальної ситуації.

Кримінальна відповідальність.

На відміну від адміністративної відповідальності, яка чітко передбачена ст. 173-1 КУпАП, особа, яка створює та поширює фейки про коронавірус, може бути притягнута до кримінальної відповідальності за однією зі статей Кримінального кодексу України конкретно за той злочин (злочини), під ознаки якого (яких) підпадає її діяння.

До прикладу: СБУ протягом останніх кількох днів виявлено двох осіб, які поширювали неправдиву інформацію про коронавірус в Україні з закликами до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Дії таких осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 110 ККУ (посяганя на територіальну цілісність та недоторканність України).

Памятайте, що правоохоронні органи не тільки реагують на звернення щодо розповсюдження фейків про коронавірус, а й самостійно перевіряють поширення такої інформації у соцмережах.

Навчіть себе не довіряти щойно прочитаній та неперевіреній сенсаційній публікації про COVID-19, бо дуже легко можете втрапити на фейк, натомість беріть інформацію лише з офіційних джерел.

Бережіть своє здоров’я та обов’язково дотримуйтеся не тільки правил особистої гігієни, а й інформаційної.

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у публічному чаті Телеграм-каналу "Безоплатна правова допомога" https://t.me/ualegalaidchat

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ )

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