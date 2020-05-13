Топ-медик Израиля сравнил коронавирус с алкоголем: в чем суть

Коронавирус COVID-19 – как алкоголь, который влияет на всех абсолютно по-разному.

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Такое мнение высказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман в блоге для издания "Гордон". Он отметил, что ни у медиков, ни у исследователей нет однозначных утверждений, откуда COVID-19 взялся, как передается, как будет вести себя дальше.

Гольдман подчеркнул, что дело в том, что человечество столкнулось из этим заболеванием впервые. По его словам, сначала сообщалось, что коронавирус передается капельным путем, потом – воздушно-капельным, а теперь заговорили даже о половом.

"Нет четкого распределения, кого больше поражает и какие вызывает последствия: у одних протекает бессимптомно, у других, даже молодых, людей вызывает серьезные поражения. Причем не только органов дыхания, но и всего организма", – добавил он.

Топ-медик Израиля сравнил коронавирус с алкоголем. Иллюстрация

"С некоторой натяжкой это можно сравнить с толерантностью к алкоголю. Один выпьет литр виски и уйдет домой своими ногами, другой от двух рюмок упадет под стол. Но если наличие или отсутствие толерантности к спиртному более-менее изучено, то с вирусом нет четкого понимания по очень простой причине. Мало времени и мало данных", – заявил Гольдман.

Он отметил, что для окончательных выводов необходимо накопить и обработать больший объем информации о COVID-19. Это, по его мнению, может занять годы.

"Даже тесты не дают 100-процентного результата – доктора рассказывают, как брали тест у больного, находящегося на искусственной вентиляции легких со всеми симптомами "короны". Один, два, три – только шестой дал положительный результат", – отметил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гольдман заявлял, что в Украине – некорректный карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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