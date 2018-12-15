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Томос для Украины: появились новые сроки

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Вселенский Патриарх Варфоломей вручит Томос новоизбранному предстоятелю поместной Украинской православной церкви Епифанию на литургии в январе.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи и народный депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Главное позади. Томос вручит Вселенский Патриарх новому Предстоятелю Украинской Православной Церкви Епифанию на литургии. Уверен, что это произойдет в этом месяце. Мы дошли до дня, который теперь можно устанавливать, как праздник – День Церковного Соединения, 15 декабря", – написал Арьев.

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Он уточнил, что впереди еще будет долгая борьба против тех, кто независимость Украины пытается уничтожить – и снаружи, и изнутри.

Томос для Украины: появились новые сроки

Пресс-служба президента Украины

"Но Украина победит. Бог с нами! UPD: с самолета на историческое событие и не знал о назначении совместной литургии на 6 января. Следовательно, меньше чем за месяц. На Рождество", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний.

Президент Петр Порошенко сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийВладимир АрьевПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
Томос
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Файбер Моня
Файбер Моня
Что характерно, когда "отцы-основатели" новой секты приедут к стамбульскому папе, один из них МОЩНО скажет:" Мы настоящие православные суки! Давайте же скорей нам томас!".. ))
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Файбер Моня, НАСТОЯЩИЕ православные кагэбэшные суки во главе с генерал-лейтенантом ФСБ Гундяевым находятся в Москве!!!
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