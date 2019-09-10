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10 сентября • обновлено в 22:34
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"Только на танках": Сенцов высказался о возвращении в Крым

35.8т Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, заявил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках.

Вместе с тем, он призвал не воспринимать его слова буквально. Сенцов уточнил, что сейчас будет жить с дочерью в Киеве. Такое заявление прозвучало во время первой пресс-конференции Сенцова и еще одного бывшего политзаключенного Кремля Александра Кольченко (чтобы посмотреть видео, дорскролльте страницу до конца).

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот видео

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить. Что касается Крыма, вернуться туда – только на танках. Но пока не можем. Не нужно воспринимать мои слова буквально. Да, я буду жить в Киеве, моя дочь уже переехала сюда. Мама с сыном приехали проведать нас. Мама пока останется, сын же вернется с бывшей супругой в Крым. Общаемся, решаем семейные дела", – сказал Сенцов.

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Позднее журналист спросил у Сенцова, готов ли он принять участие в вояжах на оккупированную территорию Донбасса для освобождения пленных украинцев там, как это делала экс-нардеп, бывшая узница Кремля Надежда Савченко. Однако ответ Сенцова был также категоричен. "Как и в Крым – только на танках", – сказал режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Также Сенцов обратился к украинским СМИ и поблагодарил их за борьбу в информационной войне с Россией. По его словам, противостояние со страной-агрессором в большей части построено именно на информационных технологиях.

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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Темы
Обмен пленными Аннексия Крыма
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Махов Макс
Махов Макс
Кто это стадо к*цапав, сюда привёл? Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот кого надо было на соревнование в Нату посылать,свыноты точно последнее место не заняли бы,были бы лидерами однозначно.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Из Сенцова танкист - как из какашки пуля. :-) Он даже не знает, где у танка кермо, а где гальма. :-))))
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док бот
док бот
Махов Макс, ты щирый что не воюешь?вперед на русь,донецк...не освободите никак ни крым ни донбасс,все завтра....только гавкать могем на диване перед компом.
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Махов Макс
Махов Макс
ТруПицын Александр, зато с тебя хорошая гусеница к танку получиться. К*цапуебангосдуры. Бгггггаааа
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