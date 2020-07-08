Детей три часа не пускали в туалет: украинка рассказала, что пришлось пережить в тюрьме Греции

Жительница Черкасс Лариса Семиз оказалась среди 17 украинцев, которых не пустили в Грецию. Женщина летела на лечение и взяла с собой двух внучек. Однако путешествие обернулось ужасами в полицейском участке, людей держали без воды и еды.

7 июля украинка с внучками смогла вернуться домой. О том, что им пришлось пережить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала не пускали, а потом пригласили в самолет

– Почему вы полетели в Грецию? Вы проверяли перед вылетом информацию о том, пускают ли украинцев или нет?

– В Греции я была уже не один раз, очень люблю эту страну. Летела туда лечить спину и взяла с собой внучек, чтобы они немного отдохнули (билеты на самолет семья купила уже давно. – Ред.) На тот момент нигде – ни на сайте МИД, ни греческого посольства в Украине – не было информации, что нас пускают только по визам (рабочим, студенчески и т.п. – Ред.). На греческом сайте, где мы заполняли анкету для получения QR-кода, было написано, что разрешен въезд гражданам Украины, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу, учебу, а также на лечение и морякам. Я заполнила документы, отправила и только через четыре дня, перед самым вылетом получила код, восприняла это как разрешение.

Лариса Семиз часто бывает в Греции, но с плохим отношением столкнулась впервые. Facebook Ларисы Семиз

– В нашем аэропорту у вас проверяли документы, задавали вопросы?

– Да. В аэропорту задавали вопросы и даже изначально сказали, что мы не можем полететь. Но потом сфотографировали мои бронировки и сказали, что отправили в греческую миграционную службу, чтобы мы подождали. Через 40 минут нас пригласили на посадку.

– Что произошло в Афинах, почему вас не пустили?

– В Афинах на паспортном контроле у нас спросили визу. Больше никакие документы их не интересовали. Естественно, у нас ее не было. Таких собралось 17 человек и нас всех отправили в тюрьму.

"Только через три часа меня с детьми пустили в туалет"

– Как греки к вам относились?

– Они очень плохо вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам словно мы везли контрабанду или нас поймали в горах при незаконном пересечении границы. Сначала мы находились в узком коридоре, накопителе. Среди нас был один моряк, два часа просидел, но потом представители его компании добились, чтобы его отпустили.

Лариса Семиз - волонтер, помогала бойцам АТО. Facebook Ларисы Семиз

Только через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть.

"Сначала консул сказала, что я ее разбудила среди ночи"

– Как помогало вам консульство?

– Знаете, прошло четыре часа, уже была половина первого ночи, мы продолжали сидеть в этом коридоре-накопителе. Я поняла, что нужно что-то делать, и позвонила на горячую линию нашего консульства в Греции. Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи и вообще она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент, парень просидел там 16 дней.

Консул нам сутки объясняла, что отправить назад нас могут только рейсом Ryanair и никакими другими авиалиниями. И мы не можем купить обратный билет, заплатить за еду, оплатить гостиницу. Я предлагала любые варианты, лишь бы вытащить детей из этого кошмара. Но консул говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить. Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась.

В греческой тюрьме женщина оказалась с внучками. Факты

По просьбе консула в обед следующего дня нам дали тюремные матрасы. Консульство привезло воду, туалетную бумагу, мыло, антисептик. За это им спасибо.

– Что у вас было с едой, в тюрьме вас кормили?

– В полицейском участке был кафетерий, куда выпускали раз в сутки одного представителя. Мы ему составляли список, что купить. Но на самом деле, взять нечего, горячей еды не было. Чай, кофе, йогурт. Но в первый день мы и этому радовались.

Вещей с собой не было, а ночью там холодно, днем – жарко. Потом мне разрешили взять вещи. За день до вылета я попросила представителя консульства купить простыни и подушки детям, дала им деньги. Они зашли в магазин рядом с участком и все принесли.

До последнего не знали удастся ли вернуться домой

– Как же организовали вам вылет назад?

– Мы до последнего не знали, сможем ли вернуться домой 7 июля, во вторник, или нет. Тут озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы были в неведении. Сначала Ryanair не откликался. И представители консульства располагали данными, что во вторник рейса нет. Только уже в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair. Хотя, когда мы прилетели в Грецию, там были две девушки-американки, их тоже задержали. Но на другой день их отправили рейсом в другую страну, потому что ближайший рейс из Америки будет нескоро. Т.е. такой вариант возможен, но только не для нас.

– После такого приключения еще раз полетите в Грецию?

– В любом случае нескоро. Пока отдохнем. По прилету в Киев я говорила с пограничниками, они тоже расспрашивали, что произошло, для них многое было открытием. Сказали, что уже после нас был рейс в Салоники, то всех наших граждан спокойно пропустили. Да и до нас все самолеты пускали, не было проблем. Только мы попали под раздачу.

Только благодаря шумихе отпустили студентку, которая через Грецию летела во Францию. И трех бизнесменов, их греческие партнеры очень давили на власть. С нами была девушка-модель, которую пригласили в Грецию, ей купили билет. Греки говорили, что проверяли всю информацию и ее должны были пустить. Также летела украинка, которая планировала выйти замуж за грека. Они уже давно встречаются, сам он какой-то представитель Греции по евроинтеграции. И она тоже вместе с нами вернулась домой.

Важно сказать, что теперь греки пускают только тех, у кого есть виза – рабочая, виза на проживание, на учебу и т.д. Больше их ничего не интересует.