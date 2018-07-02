Вообще удивительно, как я, совершено афутбольный человек, умудрился набить себе полную ленту футбольных фанатов, ну, или антифанатов. Читать фейсбук положительно невозможно, сплошной мяч или околофутбольный хайп. Поэтому сегодня читал рекламу в ленте например. Прочел три статьи: Вот что сказала мама девочки ее обидчику, после того как он расстегнул ее бюстгальтер...; Двадцать советов мужчины в разводе; Топ-10 причин опоздания, которым бы никогда не поверили, если бы не фото (ФОТО).

А еще я прочитал комментарии под каждой из статей и дико, неистово ох*ел от уровня проблематики, которая будоражит людей и собирает сотни тысяч просмотров. Им всем действительно интересно, что же случилось с енотом, после того как он проехал в моторном отсеке 20 миль (Он поднял капот и увидел ЭТО!! !!). Они правда сидят и пишут комментарии к тому, что же случилось после того, как потомок норвежского князя вскрыл завещание деда (Документы повергли всех в шок!).

Я даже не о том, что люди тратят время на такое говно. Я о том, что уровень дискуссионной активности (а следовательно и глубина осознанности) у такого среднестатистического потребителя находится где-то между тем, что сказала Таисия Повалий, вернувшись на Родину, и тем, что сказал енот, проехав двадцать миль... ну вы в курсе.

И этих человеков - как уже говорилось - сотни тысяч в просмотрах и сонмы в комментариях. И все эти люди потом идут и голосуют, вместе со своими енотами в голове и мнениями о том, как жить после того, как Она узнала эту тайну от старой цыганки.

Как бы взять и ограничить избирательное право по истории заходов на сайты? Или тогда некому будет голосовать?