Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что факт запрета въезда в страну иностранного актера не может служить еще и основанием для того, чтобы фильмы, в которых он снимался, были запрещены.

Такую мысль он высказал в эфире телеканала "UA:Первый", комментируя исключение скандального российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. Об этом написало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Во-первых, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти…" – сказал Ткаченко.

Добронравов и Ткаченко

"На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина (Скандальный российский актер. – Ред.), Пореченкова (Актер, стрелявший по украинским воинам на Донбассе. – Ред.), тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна (Советский и украинский кинорежиссер. – Ред.), кладутся на полку", – добавил министр.

Он также отметил, что с этим вопросом нужно "разобраться", чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены", – заявил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского актера Добронравова, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Сваты", в 2019 году вычеркнули из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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