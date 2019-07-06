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Тимошенко: в новом бюджете должны быть предусмотрены пенсии не ниже 3094 грн

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"Батьківщина" настаивает на том, чтобы минимальная пенсия была не ниже прожиточного минимума, то есть не ниже 3094 грн, и предлагает это учесть в бюджете на следующий год.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время общения с жителями с.Плискы, находясь с рабочим визитом на Черниговщине, передает ее пресс-служба.

Лидер "Батьківщини" отметила: законом предусмотрен минимальный прожиточный минимум, ниже которого нельзя платить людям пенсии. Но предыдущая власть пошла против закона и прав человека, ведь у нас 71% пенсионеров получают меньше 3094 грн, добавила она.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

ba.org.ua

Это противозаконно, ведь само государство определило, если платить меньше, человек просто не выживет, а нашим пенсионерам платят – и по 1300, и по 1400, и по 1600 грн, подчеркнула политик.

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"Если новый президент будет стоять на позициях защиты людей, то он должен привлечь их за то, что они 5 лет людям платили меньше, к уголовной ответственности. Они просто истребляли людей", – убеждена Юлия Тимошенко.

Председатель партии напомнила, что именно сейчас происходит процесс формирования бюджета на следующий год: "Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, и ниже которого нельзя платить (если человек имеет небольшой стаж работы)".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко представила обновленную команду "Батьківщини" в Киеве.

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Тема
Пенсия в Украине
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина

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