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The Guardian исправила "российский" Крым: у оккупантов огрызнулись

1.3т Читать материал на украинском

Британское издание The Guardian исправило обозначение Крыма, который ранее отнесли к России, добавив к названию полуострова "аннексированный".

Отредактированная подпись появилась под фото с фестиваля "Таврида-Арт", вошедшее в фотогалерею лучших снимков за 22 августа.

"Изменения внесены 23 августа: Крым был аннексирован Россией у Украины в 2014 году", – написало издание после того, как в результате скандала снимок остался единственным, под которым не указали страну. The Guardian попросту убрала "Россия", но взамен долго ничего не появлялось.

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The Guardian исправила "российский" Крым

The Guardian исправила "российский" Крым

Скриншот

При этом, оккупационные власти полуострова резко отреагировали на такое решение британцев. "Зампредседателя Совета министров" Крыма Георгий Мурадов заявил, что исправление якобы говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации.

"Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом, в Британии в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят", – огрызнулся он в комментарии RT.

По словам Мурадова, подобные случаи будут происходить и в дальнейшем, "пока не поменяется позиция правящих кругов Запада".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известное издательство детской литературы в Великобритании Usborne Publishing в своих атласах назвало Крым территорией, которую "оспаривают Украина и Россия".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Великобритания
Тег
Крым
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Написали, переписали... Суть-то не меняется, Крым - Россия!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Цэ пэрэмоха, чи срада?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Naibadze Petr, это провал чухонского карлика)он то видать рассчитывал заплатил ему сдали Крым думал годик два и Крым признают Но что то пошло ни так)))))))))))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Что написано пером, не вырубить топором.
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