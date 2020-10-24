Неохота писать г*вняшку про наше тестирование на ковид. Без меня добрые люди уже сто раз написали и еще сто раз напишут. Лучше расскажу, как оно организовано в других местах. Где по-людски.

Сын учится в Лондоне и на днях сдавал тест ПЦР. Если у тебя или у человека, который живет с тобой, есть хотя бы один из симптомов – кашель, температура или потеря обоняния, а также если ты собираешься делать какую-то хирургическую операцию или медицинскую процедуру в госпитале, тест для тебя – бесплатный. Иностранец ты или местный, не имеет значения. Если ты контактировал с больным в офисе, аудитории, ресторане, приехал из страны с высоким уровнем заболеваемости, права на бесплатный тест у тебя нет.

Всё организовано предельно просто и понятно. Никаких звонков семейным и другим врачам, никаких направлений. Заходишь на специальную страницу на правительственном сайте, отвечаешь галочками на несколько вопросов, вводишь фамилию и адрес – и сразу же получаешь ссылку для записи на тест.

Место выбираешь сам, где тебе удобно. В радиусе мили от его дома их 3. Работают семь дней в неделю.

Приехать надо в назначенный интервал времени. Если по какой-то причине сам приехать не можешь, закажи, к тебе приедут. На месте проведения тестов стоит палатка. В которой имеются наборы для тестов, инструкция как их делать и дядя, отвечающий на вопросы.

Людей нет. Очередей нет. Заполнил форму, сделал себе мазки, попросил показать как, если не уверен, запечатал, бросил в ящик. Всё. Через 48 часов получил результат на телефон.

Вчера, например, в Британии сделали 340 тысяч таких тестов. Кстати, платный тест там стоит 200 фунтов.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.