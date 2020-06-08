Коронавирус можно выявить тремя видами тестов: в чем отличие

На COVID-19 можно провериться тремя видами тестов, – с помощью молекулярной диагностики (ПЦР), анализами на антитела и на вирусные антигены.

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Эти тесты отличаются целями и назначением, сообщил Telegram-канал Мособлштаба по ситуации с пандемией.

Тест на коронавирус

Молекулярная диагностика (мазок из носа и ротовой полости) делается тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции.

Лаборатория ищет генетический материал возбудителя болезни. Негативный тест означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. При этом для подтверждения или исключения наличия инфекции анализ выполняется повторно через 10 дней.

Возможны и ложноотрицательные тесты, даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19. Причины этому могут быть следующие:

небольшая вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале);

поздняя стадия заболевания (вирус уже "спустился" в легкие из верхних дыхательных путей);

человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала).

Анализ на антитела (IgM и IgG) позволяет оценить коллективный иммунитет. В этом случае лаборатория ищет иммунные клетки IgM и IgG, которые вырабатываются в организме в результате контакта с вирусом.

IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся заболевании. IgG появляются, когда человек уже преодолел инфекцию, эти клетки остаются достаточно долго после болезни. Наличие последних говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Анализ на вирусные антигены. Если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа. Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой.

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Тест на антигены может быть проведен непосредственно на приеме у врача.

Как писал OBOZREVATEL, со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений. В частности, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

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