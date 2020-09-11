Теракты 11 сентября 2001 года в США: фото, видео, воспоминания очевидцев

Теракт 9/11 в США – крупнейший в истории по количеству жертв – произошел ровно 19 лет назад, 11 сентября 2001 года.

Вследствие жуткого преступления, совершенного террористами-смертниками, погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. В годовщину трагедии OBOZREVATEL публикует воспоминания очевидцев, а также фото и видео с места катастрофы.

Что произошло 11 сентября 2001 года в США

Ровно 19 лет назад, утром 11 сентября 2001 года, четыре группы террористов "Аль-Каиды" (всего 19 человек) захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Два из них преступники направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Обе 110-этажные башни обрушились, внутри зданий вспыхнул пожар, огонь расплавил несущие стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.

Третий самолет был направлен в здание Пентагона, находящееся недалеко от Вашингтона. Одно крыло здания было повреждено взрывом и огнем, часть здания обрушилась. Погибли 64 человека в самолете, еще 125 человек на земле, 106 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление у террористов – авиалайнер упал в безлюдное поле около городка Шанксвилл, штат Пенсильвания. Все 44 человека погибли.

Воспоминания очевидцев

"Вокруг собралась толпа людей, я смотрел (сообщения о терактах, – ред.) с ними минут пять, потом вернулся к своему столу и позвонил жене. Она сказала: "Сделай мне одолжение. Остаток рабочего дня работай из-под стола". Я рассмеялся, сказал: "Да, дорогая, я буду. Я люблю тебя, увидимся вечером". Я вернулся к телевизору, толпа уже поредела. И в тот момент, когда я тоже решил отойти, самолет врезался в стену здания. Меня подбросило в воздухе, и когда я приземлился, то не понял, где нахожусь. Это испугало меня, потому что я знал, что и где расположено в нашем офисе, лучше, чем дома. Комната была просто черной, и все, до чего я дотрагивался, обжигало мне руки. Я пополз на четвереньках и понял, что двигаюсь в правильном направлении, когда стало светлее. Оказавшись во дворе, понял, что сильно обожжен, потому что посмотрел на свои руки и увидел, как с них облезает кожа. Помню, как сидел на траве, а врач срезал с меня одежду. Врач сказал: "Этого – в первую очередь". Я многого уже не помню, но я помню, как жена разбудила меня, и я подумал, что еще 11 сентября. Но было уже 13-е. В момент взрыва рядом со мной стояли пять человек. Выжил только я", – рассказал менеджер по безопасности в Пентагоне Джон Ейтс.

"Около 6 часов вечера мимо моего дома, с юга Манхэттена на север, пошли толпы людей. Сотни и тысячи людей. Я такого еще никогда не видела, ни на каких городских парадах. Они шли как беженцы, как погорельцы, как участники какого-то апокалиптического исхода. Некоторые мужчины, по виду бизнесмены, не успели надеть пиджаки, они были в белых рубашках, покрытых очень плотным слоем пепла. Они шли по тротуару и по мостовой, неровными усталыми рядами. Рядом с ними, абсолютно на такой же черепашьей скорости, ехали редкие автомобили. В автомобилях было по 6, 7, 8 пассажиров. Я поняла, что все эти люди идут с работы, из нижнего Манхэттена, с места терактов, идут с самого утра уже весь день, чтобы наконец-то попасть домой, в Вестчестер или в Гарлем. На улице уже стоял такой сильный запах – как будто где-то близко, за углом, долго и медленно жгли огромную кучу спрессованного тряпья, пластмассы и животной плоти. Когда ветер начинал дуть сильнее, запах становился невыносимым. Его приносило из нижнего Манхэттена. Этот запах будет обволакивать мой район еще много недель", – вспоминала журналистка "Голоса Америки" Виктория Купчинецкая.

"Я видела все с улицы. Я видела как люди прыгают из здания, они были на верхних этажах. Это было ужасно!", – очевидец событий Николь Симпсон.

"Я очень любил работать в здании, а потом я стал будто бы символом трагедии. Я пытался всех спасти, но будто бы похоронил свою жизнь. Я был последним человеком, который выпрыгнул из здания, когда оно взрывалось. Когда меня достали из-под завалов, я осознал, что жив, и что у меня не сломаны кости – это было просто чудо. И одновременно пришло понимание, что моя жизнь больше никогда не будет такой, как до этого. Поэтому, если честно, я вспоминаю 11 сентября 2001 года каждый день", – рассказал Уильям Родригес, работавший уборщиков в одной из башен-близнецов и спасший сотни людей благодаря имевшимся у него ключам от кабинетов здания.

Теракт 9/11 в США спустя 19 лет

На месте разрушенных башен-близнецов возвели Башню свободы – высочайшее сооружение Нью-Йорка высотой в 541 метр. Более тысячи жертв теракта 11 сентября до сих пор не опознаны.

Главного организатора терактов Усаму Бен Ладена нашли спустя 10 лет после трагедии. Спецназ США ликвидировал лидера Аль-Каиды в пакистанском городе Аббатобад весной 2011 года.

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