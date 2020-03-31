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31 марта • обновлено в 08:54
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Жара не поможет убить коронавирус: украинский инфекционист разбил миф

3.9т
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Повышение температуры воздуха и наступления тепла не помешает распространению коронавируса в Украине.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, вероятное уменьшение заболеваемости в теплое время года обусловлено тем, что люди не будут контактировать друг с другом так близко, как это происходит в холодное время года.

Коронавирус

Коронавирус

"Вирус не любит холод, он любит людей и передается через воздух от больного к здоровому человеку. Почему зимой увеличивается количество респираторных заболеваний? Потому что люди чаще контактируют друг с другом. Относительно тепла, то в Таиланде и Сингапуре, где температура воздуха +25...+28, но там тоже была вспышка коронавируса. Тепло не мешало ему распространяться", – отметил он.

"Да на солнце, капельки вируса высыхают быстрее, но летом люди больше находятся на свежем воздухе, расстояние больше друг от друга, есть ветер, поэтому вирус может не передаваться так быстро, как зимой", – допустил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению– Курпиты, пик заболеваемости коронавируса в Украине придется на 20-е числа апреля.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Курпита
Место
Украина
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