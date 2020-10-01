Украинский телеканал оскандалился с номинацией Путина на Нобелевскую премию мира
Украинского журналиста возмутил опрос
"НАШ" показал, что 76% респондентов якобы "за" награждение президента страны-агрессора
Сергей Иванов отметил, что это то же самое, что проводить голосование, заслуживают на премию мира Гитлер или Сталин
Украинский телеканал "НАШ" провел опрос среди аудитории, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира.
В прямом эфире канал показал, что большинство их зрителей якобы выступают за награждение главы РФ.
Так, согласно продемонстрированным результатам, 76% уверены, что Путина "справедливо" выдвинули на премию, 24% заявили, что премии он не достоин.
Украинский журналист Сергей Иванов раскритиковал "НАШ", написав в Telegram, что "с таким же успехом можно было провести голосование, заслуживают на премию мира Гитлер – за Холокост или Сталин – за Голодомор".
"Какая должна быть реакция здорового человека на это? Я думаю, главное – это глубокая физиологическая отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварени, но это уже вне любой черты", – возмутился журналист.
Он также призвал власти отреагировать на скандальный эфир.
Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Нобелевскую премию мира Президента России Владимира Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков.