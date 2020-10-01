Украинский телеканал оскандалился с номинацией Путина на Нобелевскую премию мира

Украинский телеканал "НАШ" провел опрос среди аудитории, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира.

В прямом эфире канал показал, что большинство их зрителей якобы выступают за награждение главы РФ.

Так, согласно продемонстрированным результатам, 76% уверены, что Путина "справедливо" выдвинули на премию, 24% заявили, что премии он не достоин.

Украинский журналист Сергей Иванов раскритиковал "НАШ", написав в Telegram, что "с таким же успехом можно было провести голосование, заслуживают на премию мира Гитлер – за Холокост или Сталин – за Голодомор".

"Какая должна быть реакция здорового человека на это? Я думаю, главное – это глубокая физиологическая отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварени, но это уже вне любой черты", – возмутился журналист.

Он также призвал власти отреагировать на скандальный эфир.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Нобелевскую премию мира Президента России Владимира Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков.