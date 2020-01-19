Гробы, завернутые во флаг Украины: появились душераздирающие фото из "Борисполя"

В воскресенье, 19 января, в аэропорт "Борисполь" доставили из Ирана теле 11 украинцев, погибших в страшной катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737.

Гробы, завернутые во флаг Украины, вынесли из самолета и погрузили в катафалки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Всех погибших встретили траурным маршем. Также рядом стояли военные с флагами государств, которые потеряли в катастрофе своих граждан.

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь" Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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