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19 января • обновлено в 12:20
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Гробы, завернутые во флаг Украины: появились душераздирающие фото из "Борисполя"

7.5т
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В воскресенье, 19 января, в аэропорт "Борисполь" доставили из Ирана теле 11 украинцев, погибших в страшной катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737.

Гробы, завернутые во флаг Украины, вынесли из самолета и погрузили в катафалки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Всех погибших встретили траурным маршем. Также рядом стояли военные с флагами государств, которые потеряли в катастрофе своих граждан.

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Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Погибших украинцев привезли в "Борисполь"

Скриншот из видео

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Среди погибш пилотов было два ВСУшных выродка с Донбасса.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завернули в ссаную тряпку.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Украина убивает своих граждан
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