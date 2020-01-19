Гробы, завернутые во флаг Украины: появились душераздирающие фото из "Борисполя"

В воскресенье, 19 января, в аэропорт "Борисполь" доставили из Ирана теле 11 украинцев, погибших в страшной катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737.
Гробы, завернутые во флаг Украины, вынесли из самолета и погрузили в катафалки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Всех погибших встретили траурным маршем. Также рядом стояли военные с флагами государств, которые потеряли в катастрофе своих граждан.
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Погибших украинцев привезли в "Борисполь"
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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