Танки и расстрел Думы в Москве 27 лет назад: как это было. Фото, видео

Ровно 27 лет назад, 3 октября 1993 года, здание Государственной Думы в Москве расстреляли из танков.

Бои между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного Совета известны истории как Расстрел Белого дома, или Октябрьский путч. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как это было.

Так, 27 лет назад в России развернулся один из главных политических кризисов в ее постсоветской истории. 21 сентября 1993 года президент Борис Ельцин распустил парламент, который в большинстве своем выступал за возрождение СССР и блокировал все реформы.

Указу президента о роспуске парламента депутаты Думы не подчинились. В ответ они объявили, что отстраняют Ельцина и назначают исполняющим обязанности главы государства Александра Руцкого.

Ельцин, которого поддержало правительство во главе с Виктором Черномырдиным и часть народных депутатов и членов Верховного Совета, подключил к конфликту армию и милицию.

Депутаты, в свою очередь, призвали своих сторонников взять штурмом телецентр Останкино и мэрию, сами же забаррикадировались в Белом Доме. В ночь на 3 октября 1993 года российские силовики отбили попытку захвата Останкино. В ходе столкновений погибли около 50 человек.

Этой же ночью по приказу Ельцина в Москву ввели танки; войска открыли огонь по зданию Белого дома. Народных избранников арестовали как мятежников, однако впоследствии они были освобождены через политическую амнистию.

В целом вследствие боевых действий погибли почти 200 людей. Еще около 500 получили ранения.

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