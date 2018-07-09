"Так будет всю неделю": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине с 9 июля и на протяжении всей недели ожидается теплая, а местами и жаркая погода.

На юге и востоке страны температура составит от 28 до 30 градусов. Это касается также Днепра и Кропивницкого с соседними населенными пунктами, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Неделя начинается теплой погодой. И так будет завтра (10 июля. ― Ред.) и всю неделю", ― отметила она.

В западной части Украины будет от +24 до +27. Здесь же 10 июля ожидаются дожди с грозами ― они придут из Молдавии, Румынии и Венгрии. Также локальные дожди могут пройти и на севере страны.

facebook.com/tala.didenko

А вот юг, восток и центр Украины ждет сухая и солнечная погода.

"В Киеве 10 июля ― лето. +27 и +28 максимум, солнечно и посреди дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой", ― рассказала синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили о смене погоды в Украине.