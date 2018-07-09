Наемники российских ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера", которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от Путина предоставить им статус участников боевых действий. В заявлении Общероссийского офицерского собрания они пожаловались, что вместо социальных гарантий им полагается уголовное преследование. Как в России уживаются эти реальности? - Ред.

Ничего нового, это обычная советская система. Советский Союз воевал по всему миру постоянно, но тайно. Была такая книга, издана министерством обороны (РФ - Ред.) в 2000-м году, "Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века" - с 1946 по 2000.

В ней насчитали где-то 46 локальных конфликтов, в которых участвовали наши военные, из которых только война в Чечне (Первая чеченская война) и война в Афганистане (1980-е гг.) были официальными. Остальные все - неофициальные. Хотя люди там воевали, гибли. У них тоже довольно долго были проблемы, поскольку они участвовали тайно или, в лучшем случае, как советники, а не как участники боевых действий с получением статуса и т.д.

Тайное участие в тайных войнах - вещь не новая, и такой способ их ведения. Людей посылают, а если что, о них ничего не знают, или во всяком случае, участие в боевых действиях всегда отрицалось. В крайнем случае, они как бы советники.

Так что эти ЧВК действуют в общем плане так, как обычно действовали советские военные в схожих обстоятельствах. И проблемы у них соответственно те же.

Офицерское собрание сделало это заявление. Но это заявление ничего не значит по большому счету, поскольку закона о ЧВК в России нет. Есть какое-то предложение фракции, по-моему, "Справедливой России", но правительство по нему дало отрицательное заключение. Появление такого закона в ближайшее время крайне маловероятно.

С одной стороны, неофициально военным ЧВК дают возможность готовиться, какие-то госнаграды тайно выписывают. А с другой стороны, давать им официальный статус не будут. Вот в Сирии есть те, которые воюют по официальному статусу, а есть те, которые по неофициальному. В этом весь смысл, что они неофициальные. Давать им официальный статус в такой ситуации кремлевское руководство вряд ли станет.