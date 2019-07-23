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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Tabula Russia?!" Скрыпин и Вятрович устроили перепалку в сети из-за выборов

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Украинский журналист Роман Скрыпин и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович поспорили в сети из-за итогов внеочередных выборов в Верховную Раду.

Поводом для конфликта стал пост Скрыпина на его странице в Facebook, в котором он обрадовался тому факту, что многие нардепы-"старожилы" не попали в новый созыв парламента.

"Вы не пробовали не крыть х*ями плохих избирателей, а поковыряться в себе и дать ответ, почему произошло так, что вас уверенно покатали? Этот пост заряжен на позитив для депутатов Рады VIII созыва. Ну вот реально, я читаю о "всепропало" и "избиратель *банулся". А лично я хохочу. Потому вам показали ваше место. И если вы не сделаете работу над ошибками, то поздравляю в селе П*здюшаны! Что мне нравится, это самое большое достояние Майдана – зачистить все до состояния Tabula Rasa. Да, не просчитанное, подсознательное. Но – необходимое", – написал журналист.

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Скрыпин и Вятрович

Скрыпин и Вятрович

Однако Вятрович в комментариях отметил, что на самом деле ситуация выглядит как Tabula Russia (Россия), намекнув на приход к власти пророссийских реваншистов.

После этой ремарки дискуссия между директором УИНП, который баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности", и Скрыпиным стала еще острее.

"Я не думал, что вас так заденет проигрыш на выборах. Tabula Rasa или Tabula Russia это пока нам неизвестно", – огрызнулся на слова Вятровича журналист.

В свою очередь тот также не смолчал на его колкость. "Я не думал, что вас так ослепит победа "зеленых", – написал Вятрович

Однако Скрыпин возразил оппоненту, заявив, что не является избирателем "Слуги народа", поэтому его точно ничего не слепит.

"Tabula Russia?!" Скрыпин и Вятрович устроили перепалку в сети из-за выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скрыпин в нецензурной манере прокомментировал идею телемоста между телеканалами NewsOne и "Россия 24". Журналист отметил, что "без матов тут вообще никак не получается". Он также сказал, что все, даже маленькие дети, знают, что "Путин ху*ло".

Напомним: в конце февраля Скрыпин поскандалил с шоуменом Сергеем Притулой из-за выступления на Национальном отборе на Евровидение-2019 пророссийского дуэта ANNA MARIA.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Роман Скрыпин Владимир Вятрович
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Пауки в банке! А на банке этикетка - "Пауки укроинские"! )))))))))))
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Питон Каа
Питон Каа
Конечно, избиратель на Украине плохой, не понимает что ему нужно и отказывается от счастливой жизни под руководством Порошенко, а то что этот самый Порошенко за пять лет умудрился поставить страну на колени перед Западом, так оно так и должно было быть.
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