Украина - уникальная страна, ибо во все времена своего существования она находилась на стыке империй, которые постоянно пытались отгрызть кусочек: Австро-Венгрия, Польша, Россия, Османская империя. Украинцы с разной степенью успешности защищались.

Средневековые автокефалии, и российская в первую очередь, были призваны империи утвердить. Идея Москвы как "Третьего Рима", была связана как раз с автокефалией церкви на московии.

Сегодняшняя украинская автокефалия необходима не для утверждения очередной империи, мы и так пуп Земли, без вариантов, а для окончательного утверждения национальной украинской идентичности, которая основывается на свободе, дарованной нам Иисусом Христом. Ну а если от этого последняя на планете недоимперия падет - так ей и надо. Не мы начали эту войну.

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Вот лично я никакой выгоды от Томоса про Автокефалию не получу. Он не добавит не прихожан ни влияния. В Святой Земле как раньше служили с Иерусалимским Патриархатом, так и дальше будем. Более того, вангую что проблем прибавится. В Единую Церковь ломануться всякие темные личности, будут срывать с себя мятые скуфийки и кричать: "Та ми завжди патріотами були, вишивані труси носили, а злочінна рука Залісся не дозволяла!" И если раньше эти типы в МП чудили, то теперь они в одном патриархате со мной будут.

Но если думать не только о себе, а о грядущих поколениях, то придется потерпеть временные неудобства. Надеюсь, лет через 30 все наладится.