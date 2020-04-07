Коронавирус, уйди! Как священники УПЦ МП проклятиями и святой водой "спасают" Украину

Пока священники борются с коронавирусом, их церкви открыты, туда приходят сотни прихожан, которые рискуют подхватить COVID-19, приложившись к иконе или поцеловав руку батюшки. В Италии во время эпидемии в первую очередь закрывали церкви и переносили службы в онлайн. У нас же даже возле закрытых дверей храмов собираются люди и молятся.

А потом святые отцы всей гурьбой залезают в пикапы или грузовики, садятся в вертолеты, выстраиваются вереницей и отправляются бороться с вирусом святой водой.

Подробнее о "святой дезинфекции" – в материале OBOZREVATEL.

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Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая молитву от коронавируса

Ведром с водой и с вертолета

Священники некоторых патриархатов словно погрузились в прошлое и теперь устраивают настоящие шоу с освящением улиц святой водой и чтением молитв с вертолета.

Особенно этим увлеклись в Запорожской епархии Московского патриархата. Там что ни день, все новые мероприятия.

Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая молитву от коронавируса

Так, на днях священники этой епархии устроили полет на вертолете. Перед тем, как взлететь, святые отцы помолились, затем сели в вертолет и на высоте читали молитву против коронавируса.

А 3 апреля настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы из села Новобогдановка протоиерей Олег Ковалев объездил села Мелитопольского района и освятил их святой водой против "моровой язвы (эпидемии)".

"Священник молился, прося Бога об избавлении жителей сел от коронавирусной пандемии и исцелении больных", – сказано на сайте епархии.

Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая молитву от коронавируса

Священники УПЦ МП облетели на вертолете Запорожье, читая молитву от коронавируса

И это еще не все. В Запорожье местные священники устроили крестный ход по улицам города против коронавируса. "Таким образом Церковь также напоминает, что с помощью Божией и заступничеством Божией матери, святых угодников запорожских и соблюдением карантинных норм, возможно победить всякую эпидемию", – сообщают на сайте епархии.

Крестный ход в Запорожье Сайт епархии

Крестный ход и езда в пикапе

Не отстают и на Закарпатье. Там в селе Поляна Свалявского района местный священник также проехался на грузовичке с колокольным звоном и окропил все улицы святой водой.

"Как видите, от коронавируса нас это не защитило, в области уже десятки случаев. В нашем селе пока еще никто не заболел. Но я сомневаюсь, что это от святой воды. У нас много заробитчан вернулось, так что еще неизвестно, что будет дальше", – поделилась местная жительница Оксана.

Священник покропил дорогу водой Скрин видео

Священник Иоан Первый информационный канал

Правда, местный священник Иоан заверяет, что таким образом он хотел показать жителям, что церковь вместе с ними в эти дни. И очень удивился, что стал так популярен. Кстати, церковь батюшка не закрыл, а теперь вовнутрь пускают как в магазин – по пять человек.

А в Одессе священники Московского патриархата во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом еще в марте объехали на микроавтобусе улицы Одессы для избавления страны от коронавируса. Как сообщает сайт епархии, их молитвенное путешествие длилось около двух часов.

Устроили крестный ход Скрин видео

Устроили крестный ход Скрин видео

Не отстали и в Черкассах. Там местные святые отцы Московского патриархата вшестером проехались в багажнике пикапа Nissan Navara. Причем езда была достаточно опасной, священники с трудом удерживались в кузове, а рядом с батюшкой стоял подросток.

Когда местный журналист под видом полицейского обратился к митрополиту Сафронию по поводу таких опасных поездок, то митрополит пообещал проклясть его.

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Также покатались батюшки и в Бердянске. Они стояли в грузовике и поливали тротуары водой, следом за ними ехала вереница машин с церковной атрибутикой.

Скрин видео

Покропили святой водой и Бердянск Скрин видео

Также отличились священники и в Ривненской области. Их даже встречали местные жители на коленях.

В Ривненской области батюшки поливали святой водой местных жителей Скрин видео

Такая же картина и в Кропивницком Скрин видео

Правят службу и поют

Несмотря на такую заботу о людях,многие церкви, особенно МП, остаются открытыми. В результате коронавирусом заражаются как сами священники, так и прихожане.

6 апреля, в день ужесточения карантинных мер, в Хмельницком православные собрались на службу в храме МП, однако местные активисты их разогнали, вызвав полицию.

В Ужгороде коронавирусом заболел 27-летний дьякон Кафедрального Кресто-Воздвиженского православного собора (МП). Опасную инфекцию подхватили его родители (64-летний отец находится в тяжелом состоянии. – Ред.), супруга и полугодовалый ребенок.

По словам священника, последний раз службу он проводил 8 марта. Хотя в самом соборе рассказывать подробности отказались. "У них высокая температура, воспаление легких, сейчас они в нормальном состоянии", – сообщили OBOZREVATEL там.

До этого также в Мукачево коронавирусом заболела 69-летняя женщина. Несмотря на температуру, она два дня ходила в церковь Московского патриархата, где пела в церковном хоре.

После того как стало известно о болезни женщины, почти 50 человек обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. У 19 из них обнаружили COVID-19, большинство – так же члены хора. В Мукачевской православной епархии эту историю пытались скрыть и уверяли, что женщина здорова.

Сейчас хористка уже выздоровела и находится дома.

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