Медреформа и резонансные расследования: в "Свободе слова Савика Шустера" дадут ответы на самые острые вопросы

В пятницу, 22 ноября, в 21:00 в "Свободе Слова Савика Шустера" эксперты обсудят медицинскую реформу в Украине и резонансные расследования последних лет.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

Приглашенные эксперты будут разбираться, в чьих же руках на самом деле здоровье нации. Также обсудят, сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам?

Медреформа и расследования: у Шустера дадут ответы Скриншот из видео

В эфире программы появится директор Государственного бюро расследований Роман Труба с эксклюзивным комментарием на тему "Дела Порошенко – справедливость или политическое преследование?"

В дискуссии примут участие:

Евгений Комаровский , врач-педиатр, кандидат медицинских наук

Роман Труба , директор Государственного бюро расследований

Михаил Радуцкий , нардеп от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации

Зоряна Скалецкая , министр здравоохранения Украины

Борис Тодуров , заслуженный врач Украины, директор Института сердца

Людмила Васильева , доктор медицинских наук, врач-гомеопат (на связи по Skype)

Дмитрий Скопинцев , врач-невролог, врач семейной медицины, врач аюрведа

Александр Чумак , советник министра здравоохранения Украины

Олег Мусий , министр здравоохранения Украины (2014), организатор медицинской службы на Евромайдане

Александра Устинова , нардеп от "Голоса"

Янина Соколова, журналист, телеведущая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы медицинские услуги, за которые украинцы вскоре перестанут платить.

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