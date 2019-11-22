Медреформа и резонансные расследования: в "Свободе слова Савика Шустера" дадут ответы на самые острые вопросы

В пятницу, 22 ноября, в 21:00 в "Свободе Слова Савика Шустера" эксперты обсудят медицинскую реформу в Украине и резонансные расследования последних лет.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.
Приглашенные эксперты будут разбираться, в чьих же руках на самом деле здоровье нации. Также обсудят, сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам?
Медреформа и расследования: у Шустера дадут ответы
Скриншот из видео
В эфире программы появится директор Государственного бюро расследований Роман Труба с эксклюзивным комментарием на тему "Дела Порошенко – справедливость или политическое преследование?"
В дискуссии примут участие:
Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук
Роман Труба, директор Государственного бюро расследований
Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги Народа", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации
Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины
Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца
Людмила Васильева, доктор медицинских наук, врач-гомеопат (на связи по Skype)
Дмитрий Скопинцев, врач-невролог, врач семейной медицины, врач аюрведа
Александр Чумак, советник министра здравоохранения Украины
Олег Мусий, министр здравоохранения Украины (2014), организатор медицинской службы на Евромайдане
Александра Устинова, нардеп от "Голоса"
Янина Соколова, журналист, телеведущая
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы медицинские услуги, за которые украинцы вскоре перестанут платить.
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