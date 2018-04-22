Сверкали золотые зубы: на Закарпатье цыганский барон с размахом отметил юбилей

В сети появилось видео с дня рождения главы общины ромов села Подвиноградово на Закарпатье, пресвитера местной церкви Иосифа Богара. Камера запечатлела роскошное застолье и улыбающегося виновника торжества, который сиял золотыми зубами.

Соответствующий ролик под названием "Барон Йосип" опубликован на канале пользователя YouTube Юрия Биланчука.

В полуторачасовом видео отмечается, что Богар праздновал свое 60-летие.

Новости В Киеве сожгли табор ромов на Лысой горе

Иосиф Богар Скриншот видео

В кадре показано богатое убранство особняка пресвитера, в котором он живет со своей большой семьей. В ролике показаны обычаи и традиции быта ромов.

Пользователи в сети отметили, что к Богару на юбилей пришли около 100 гостей, а его семь сыновей подарили ретро-автомобиль ГАЗ 13 "Чайка".

Местные СМИ сообщают, что у Богара 12 детей – 7 сыновей, 5 дочерей, 60 внуков и 12 правнуков.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине разгорелся скандал после появления лагеря ромов в Киеве.