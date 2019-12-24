Украина получила сверхсовременный вертолет от страны ЕС: фото "зверя"

Во вторник, 24 декабря, в Украину прибыл пятый вертолет Н225 от французкой компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту "Жуляны", сообщает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию Украины.

Украина получила сверхсовременный вертолет из Франции Пресс-служба МВД

Украина получила сверхсовременный вертолет из Франции Пресс-служба МВД

Отмечается, что именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты Нацгвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниям.

Украина получила сверхсовременный вертолет из Франции Пресс-служба МВД

В МВД сообщили, что в течение 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 таких вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло 5 вертолетов. Три уже передано на нужды ГСЧС Украины, еще два – для Национальной гвардии.

Украина получила сверхсовременный вертолет из Франции Пресс-служба МВД

Украина получила сверхсовременный вертолет из Франции Пресс-служба МВД

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