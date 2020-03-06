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6 марта • обновлено в 13:43
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Суд заочно арестовал экс-командующего Внутренних войск и экс-главу СБУ по делам Майдана

1.8т
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Печерский суд Киева 4 марта арестовал двух бывших высокопоставленных чиновников – руководителей правоохранительных органов.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, их подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины. Они могут находиться на территории России, их объявили в розыск.

Суд заочно арестовал экс-командующего Внутренних войск и экс-главу СБУ по делам Майдана

Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального досудебного расследованию и заочного осуждения.

По данным Українських новин, речь идет о бывшем командующем Внутренними войсками Станиславе Шуляке и экс-главе Службы безопасности Александре Якименко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Госбюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц по делам Майдана. При этом правоохранители намерены наказать даже тех лиц, что скрываются за границей.

  • В Генпрокуратуре Украины заявили, что в делах расстрелов на Майдане в 2013-2014 годах признали виновными 59 человек.

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Тема
Евромайдан
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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