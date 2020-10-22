Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании 'Велта' на разработку титанового месторождения

Верховный суд 21 октября признал бездеятельность государственной службы геологии и недр Украины относительно непредоставления ООО ПКФ "Велта" специального разрешения на пользование недрами с целью добычи титановых руд Лекаревского месторождения, которое расположено в Кировоградской области.

Об этом стало известно с Facebook-страницы Андрея Бродского, генерального директора компании "Велта".

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"3 года борьбы с государством, из которых 20 месяцев в суде, за право реализовать инвестиционный проект. Такие реалии украинской горнодобывающей промышленности. Сегодня Верховный суд постановил, что Украине все-таки нужен новый горно-обогатительный комплекс, $30 млн инвестиций, 390 рабочих мест, минимум 62,5 млн. грн. налогов в год. Беспрецедентное явление, когда Госгеонедра проиграли, а Украина выиграла", – отметил он.

По словам Бродского, Лекаревское месторождение расположено в 7 километрах от стабильно работающего горно-обогатительного комплекса, который был построен с нуля впервые за годы независимости Украины. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья, имеет 10-летнюю позитивную историю.

"Для нас это логический шаг для расширения мощностей, но Госгеонедра, затягивали процесс получения лицензии на добычу. Судебная система в очередной раз подтверждает неправомерные действия Госгеонедр в отношении компании "Велта". Если бы не сегодняшнее решение суда, Лекаревское месторождение осталось бы среди сотни других нереализованных или еще хуже – "спящих" лицензий в неработающих компаниях. К сожалению, сезон строительства заканчивается, и мы понимаем, что в этом году начать реализацию проекта мы не сможем. Но 3-4 месяца – это не 3 года", – отметил он.