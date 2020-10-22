Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании "Велта" на разработку титанового месторождения

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании 'Велта' на разработку титанового месторождения

Верховный суд 21 октября признал бездеятельность государственной службы геологии и недр Украины относительно непредоставления ООО ПКФ "Велта" специального разрешения на пользование недрами с целью добычи титановых руд Лекаревского месторождения, которое расположено в Кировоградской области.

Об этом стало известно с Facebook-страницы Андрея Бродского, генерального директора компании "Велта".

OBOZREVATEL также получил эксклюзивный комментарий.

"3 года борьбы с государством, из которых 20 месяцев в суде, за право реализовать инвестиционный проект. Такие реалии украинской горнодобывающей промышленности. Сегодня Верховный суд постановил, что Украине все-таки нужен новый горно-обогатительный комплекс, $30 млн инвестиций, 390 рабочих мест, минимум 62,5 млн. грн. налогов в год. Беспрецедентное явление, когда Госгеонедра проиграли, а Украина выиграла", – отметил он.

По словам Бродского, Лекаревское месторождение расположено в 7 километрах от стабильно работающего горно-обогатительного комплекса, который был построен с нуля впервые за годы независимости Украины. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья, имеет 10-летнюю позитивную историю.

"Для нас это логический шаг для расширения мощностей, но Госгеонедра, затягивали процесс получения лицензии на добычу. Судебная система в очередной раз подтверждает неправомерные действия Госгеонедр в отношении компании "Велта". Если бы не сегодняшнее решение суда, Лекаревское месторождение осталось бы среди сотни других нереализованных или еще хуже – "спящих" лицензий в неработающих компаниях. К сожалению, сезон строительства заканчивается, и мы понимаем, что в этом году начать реализацию проекта мы не сможем. Но 3-4 месяца – это не 3 года", – отметил он.

Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании "Велта" на разработку титанового месторождения
Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании "Велта" на разработку титанового месторождения
Суд обязал Госгеонедра выдать лицензию компании "Велта" на разработку титанового месторождения