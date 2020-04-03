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3 апреля • обновлено в 11:53
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Сценарий Италии Украине не грозит! Врач нашла весомые аргументы и призвала не паниковать

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В Украине не будет такого количества больных коронавирусом и смертей от этого недуга, как в Италии, где скорость распространения инфекции едва ли не самая быстрая в мире.

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В то же время реальная угроза касается нашей медицинской системы, и именно ради нее украинцам стоит сидеть дома, соблюдая карантин. Таким мнением о ситуации вокруг пандемии на своей странице в Facebook поделилась врач Ксения Хаджиленко.

"Я очень люблю статистику, поэтому для понимания масштабов грядущего бедствия просто взяла и перевела одни цифры в другие", – отметила она, добавив, что за основу взяла итальянской сценарий, как худший на сегодня.

Сценарий Италии Украине не грозит! Врач нашла весомые аргументы

Хаджиленко объясняет, что население Италии составляет 60 млн, то есть за месяц там заболело 0,16% итальянцев. А если добавить к этому недиагностированные легкие формы – доля, конечно, увеличится и при пессимистичном прогнозе может даже достичь 1%.

Однако врач убеждена, что для анализа данных о масштабах болезни важнее, сколько больных коронавирусом нуждаются именно в интенсивной терапии.

"И эта история уже не такая оптимистичная, ведь именно из-за этой доли карантинные рекомендации вполне обоснованы. Если с одновременной волной тяжелых больных не могут справиться самые обеспеченные медицинские системы мира, то нашу и испытывать не стоит", – подчеркивает она.

В то же время добавляет: приведенные расчеты означают, что по такому сценарию в Украине может серьезно заболеть 16 человек с 1000.

"Это же означает, что 984 из 1000 украинцев не заболевают... По моему мнению, населению Украины осложнения и болезненные состояния, вызванные паническим напряжением психики, угрожают значительно больше, чем смерть от COVID-19. Поэтому успокойте себя и своих близких. Большинству населения ничего не угрожает. Не обматывайте себя. Сидите дома, мойте руки и не болейте", – подытожила Хаджиленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев заверил, мол, если Украина полностью решит проблемы с обеспечением больниц, пандемия коронавируса пойдет на спад с минимальными потерями для населения.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
врачи
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Всё у хрюканов ещё впереди. 600 могил в Днепре максимум на две недели хватит.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Умничка, талант и светлая голова, это элита Украины, гордитесь украинцы тем, что есть кому говорить правду и заступаться за народ перед жульем
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