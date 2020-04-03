Сценарий Италии Украине не грозит! Врач нашла весомые аргументы и призвала не паниковать

В Украине не будет такого количества больных коронавирусом и смертей от этого недуга, как в Италии, где скорость распространения инфекции едва ли не самая быстрая в мире.

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В то же время реальная угроза касается нашей медицинской системы, и именно ради нее украинцам стоит сидеть дома, соблюдая карантин. Таким мнением о ситуации вокруг пандемии на своей странице в Facebook поделилась врач Ксения Хаджиленко.

"Я очень люблю статистику, поэтому для понимания масштабов грядущего бедствия просто взяла и перевела одни цифры в другие", – отметила она, добавив, что за основу взяла итальянской сценарий, как худший на сегодня.

Хаджиленко объясняет, что население Италии составляет 60 млн, то есть за месяц там заболело 0,16% итальянцев. А если добавить к этому недиагностированные легкие формы – доля, конечно, увеличится и при пессимистичном прогнозе может даже достичь 1%.

Однако врач убеждена, что для анализа данных о масштабах болезни важнее, сколько больных коронавирусом нуждаются именно в интенсивной терапии.

"И эта история уже не такая оптимистичная, ведь именно из-за этой доли карантинные рекомендации вполне обоснованы. Если с одновременной волной тяжелых больных не могут справиться самые обеспеченные медицинские системы мира, то нашу и испытывать не стоит", – подчеркивает она.

В то же время добавляет: приведенные расчеты означают, что по такому сценарию в Украине может серьезно заболеть 16 человек с 1000.

"Это же означает, что 984 из 1000 украинцев не заболевают... По моему мнению, населению Украины осложнения и болезненные состояния, вызванные паническим напряжением психики, угрожают значительно больше, чем смерть от COVID-19. Поэтому успокойте себя и своих близких. Большинству населения ничего не угрожает. Не обматывайте себя. Сидите дома, мойте руки и не болейте", – подытожила Хаджиленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев заверил, мол, если Украина полностью решит проблемы с обеспечением больниц, пандемия коронавируса пойдет на спад с минимальными потерями для населения.

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