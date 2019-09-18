Страшная картина: сеть шокировали свежие фото из Донецка

В сети появились свежие фото оккупированного российскими наемниками Донецка.

Кадры на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником N1CK1409. На фото видно, что Донецк находится в упадке, а за порядком в городе никто не следит – он выглядит заброшенным.

На фото показана северо-западная часть Донецка и дороги, ведущие к разрушенному аэропорту им. Сергея Прокофьева.

"Передо мной предстала страшная картина и непередаваемое чувство беспокойства из-за гробовой тишины и звуков проезжающих вдалеке машин", – поделился блогер впечатлениями.

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк Twitter N1CK1409

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский предупредил об опасности "воссоединения Донбасса".

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