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18 сентября • обновлено в 09:19
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Страшная картина: сеть шокировали свежие фото из Донецка

4.2т Читать материал на украинском

В сети появились свежие фото оккупированного российскими наемниками Донецка.

Кадры на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником N1CK1409. На фото видно, что Донецк находится в упадке, а за порядком в городе никто не следит – он выглядит заброшенным.

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На фото показана северо-западная часть Донецка и дороги, ведущие к разрушенному аэропорту им. Сергея Прокофьева.

"Передо мной предстала страшная картина и непередаваемое чувство беспокойства из-за гробовой тишины и звуков проезжающих вдалеке машин", – поделился блогер впечатлениями.

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter N1CK1409

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский предупредил об опасности "воссоединения Донбасса".

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Фото сделаны в пару км. от украинских позиций. В эти места периодически прилетают снаряды "освободителей от русского мира". Ясно, что пока жить там невозможно. К чему это фото?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
"Асвабадители" освободили город от всего и всех, главное - от нормальной жизни ! Как и Луганск впрочем.
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руденко евгений
руденко евгений
к сожалению, такие картинки можно снять что в России, что у нас, а можно и в США...
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