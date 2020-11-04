Европа опять погрузилась в локдаун: какие ограничения действуют и что ждет Украину

Практически все страны Европейского Союза вернули жесткий карантин, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса и не вызвать коллапса медицинской системы. Со средины октября на шесть недель полностью закрылась Ирландия, на 17 дней – Уэльс, с ноября рестораны и весь развлекательный досуг закрыт в Германии, Греции, Австрии, Бельгии и Великобритании. На месяц с 30 октября та же судьба постигла и Францию.

В Украине же власть допускает введение "карантина выходного дня", когда на субботу и воскресенье закроют развлекательные заведения, а рестораны будут работать только на вынос.

Что запретили делать европейцам и как долго продлятся все ограничения – читайте в материале OBOZREVATEL

Первой из развитых стран Запада, кто пошел на общенациональный карантин по сценарию весны, то есть когда закрыли все, стал Израиль. Локдаун длился с 25 сентября по 18 октября. Тогда суточный уровень заражения в стране был на уровне 5-6 тысяч, а снижаться начал только с 10-х чисел октября. В последние дни в стране фиксируют до 1 тыс. случаев инфицирования в сутки. Смертность за последнюю неделю колеблется на уровне 12-26 случаев.

В Уэльсе (юрисдикция в составе Великобритании. – Ред.) на 17 дней закрыто большинство предприятий, а людям следует оставаться дома. Глава уэльского правительства пояснил, что без карантина медицинская система не выдержит нагрузки и "погибнет еще больше людей".

Комендантский час введен на всей территории Бельгии, закрыты не только рестораны и бары, но даже границы для иностранных граждан. Повторные ограничения начали действовать с воскресенья 1 ноября и продлятся по 13 декабря. Количество больных начало снижаться только в последние сутки – с 16 тыс. до 6 тыс. Смертность на уровне 120-170 случаев, хотя до лоукдауна показатели зараженности держались на уровне 8-10 тыс., а смертей – 20-50.

Больше всего больных стабильно фиксируют во Франции – 36-52 тыс., хотя еще две недели назад эти цифры не превышали 30 тыс. Количество смертей колеблется на уровне 200-854 в сутки. Для сдерживания инфекции с 14 октября в Париже и еще восьми крупных городах страны на месяц ввели комендантский час – с 21:00 до 6:00. Но с 30 октября ввели полный локдаун по всей стране. Покидать дома можно только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом. Глава Минздрава Франции Оливье Веран на днях отметил, что в Париже каждые 30 секунд кто-то заражается коронавирусом.

В Чехии закрыли галереи, музеи, замки, дворцы. Запрещено проведение ярмарок, цирковых выступлений, отменены все спортивные мероприятия. С 3 по 30 ноября жесткий карантин введен в Австрии. Рестораны и кафе смогут продавать еду только "на вынос". Магазины, в отличие от весеннего локдауна, смогут продолжить работу, но все рождественские ярмарки отменяются. Детсады, младшая и средняя школа продолжат обучение в классах, а старшая школа и университеты должны перейти на дистанционное обучение.

В стране фиксируют по 5 тыс. случаев заражения ежесуточно, смертность держится на уровне 30.

До средины октября в Германии запретили работу клубов, баров и ресторанов после 23:00. Но уже с понедельника, 2 ноября, по всей стране начался четырехнедельный частичный локдаун, закрылись все предприятия досуга, рестораны, кафе. Социальные контакты между людьми ограничены до абсолютного минимума. Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри. Школы и детские сады тоже открыты. Немецкое правительство призывает придерживаться такого мягкого локдауна, чтобы не пришлось закрывать страну на Рождественские праздники. Уровень заболеваемости в Германии последнюю неделю составляет 12-20 тыс., количество смертей в среднем около 100.

По 18-25 тысяч случаев коронавируса в сутки за последнюю неделю фиксируют в Испании. Уровень смертности при этом – 93-238. В стране введен частичный карантин: закрыты кафе и рестораны, обучение в университетах переведено в он-лайн, с 22:00 до 6 утра введен комендантский час. На улице обязательно ношение защитной маски. Кстати, Испания стала первой страной в Европе, которая преодолела отметку в 1 млн заболевших ковидом.

В ближайшие дни усилить карантин по всей территории готовятся власти Италии. Предлагается закрыть музеи, развлекательные заведения, общественный транспорт должен был заполнен на половину, а вечером выходить на улицы будет запрещено. Торговые центры станут закрываться в выходные и праздничные дни. Италия считается наиболее пострадавшей от весенней эпидемии, когда каждые сутки на протяжение 2 месяцев умирало по 2-3 тыс. людей преклонного возраста. Сейчас там ежесуточно фиксируют по 30 тыс. случаев, смертей при этом около 200.

С 5 ноября на месяц закроются все пабы, рестораны и непродовольственные магазины в Великобритании. При этом школы и университеты продолжат работать. Людям разрешено выходить из дома только в случае необходимости. Суточная заболеваемость по стране находится на уровне 20 тыс., смертей – около 250.

В Украине тоже продолжается рост заболеваемости. Так, за последние сутки зафиксирован очередной рекорд – 9 524 инфицированных и 199 смертей. Чтобы разорвать цепь передачи болезни, министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение "карантина выходного дня", когда на субботу и воскресенье закроют развлекательные заведения, а рестораны будут работать только на вынос. Введение комендантского часа пока не рассматривается, так как для этого нужно ввести чрезвычайное положение. Оно вводится по решению СНБО указом президента и Верховной Радой.

"Ужесточению карантина быть, правительство ждало выборов. Развлекательные заведения, рестораны и кафе могут закрыть с пятницы по понедельник. Решение финализируют в ближайшие дни. Бизнес отнесся с пониманием. Если это не поможет, ужесточение продолжится. Нужно любым способом сократить количество инфицированных. Такими темпами, как сейчас, до ситуации, когда встанет выбор, кого спасать, осталось 4-5 недель. Когда больницы перестанут принимать, реакция общества будет хуже. А без ресторана в субботу прожить можно", – уточнил OBOZREVATEL источник в правительстве.