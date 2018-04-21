Трагедия с ДТП в Кривом Рогу не менее кровавая, чем в Харькове, скорее даже ужасней, просто месиво и погибших больше. Снова в который раз виновата человеческая халатность и просто напросто, банальное наплевательство на человеческую жизнь.

Маршрутки в нашей стране, особенно их водители, сравни камикадзе, сколько жертв уже было! Казалось бы, после харьковского столкновения многие одумались, да куда там.

Каждый день вижу в Киеве нарушения правил дорожного движения, особенно скорости. По городу машины припаркованы как попало, кто-то с сигаретой за рулем, кто просто лихачит, ну и конечно любимое - это болтать по телефону или уткнуться вовсе в него носом! Всем пофиг!

Я завидую тем, кто легко может выйти и дать по морде за специально созданную аварийную ситуацию. Наш народ в большинстве хотел плевать на штрафы, полицию и на все остальное.

Только недавно прилетела из Британии, скажу Вам, там водители жёстко водят, но аварий никогда не видела. Да, они есть, но в основном на большой трассе. В городе машины водят так, что авто в любой момент может остановиться, т е не больше 40-50 км в час, чаще всего итого меньше.

Скажите, там много паркингов, полиция, штрафы. В старом Лондоне паркингов почти нет, никого не интересует, где ты поставишь машину, главное, чтобы она никому не мешала и не стояла в запрещённом месте.

У нас бардак, я лично сто раз делала замечания водителям возле своего дома и вызывала полицию, в итоге, все равно тоже самое!!! Замкнутый круг, страна непуганых идиотов, извините. Каждый сам должен осознавать ответственность, а не ждать, что придёт дяденька в форме с дубинкой, даст по башке и только тогда Вы возможно поймёте. Мы дебилы? Задайте каждый себе вопрос. Если да, то Ваша жизнь и жизнь Ваших близких каждую минуту вне дома в опасности , потому что Вы не одни такие..Если нет, Вы адекват, то берегите не только себя, но прежде всего жизнь тех, кто Вас окружает. Homo sapiens-человек разумный.. Помните об этом!